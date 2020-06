BlackLivesMatter : The Pokémon Company soutien le mouvement et annonce un don de 200 000 dollars

La mort de George Floyd provoque une vague d'indignation et de protestation mondiale qui s'exprime notamment sous le hashtag #BlackLivesMatter que l'on peut traduire par "la vie d'un noir compte". Hier nous vous révélions que Nintendo avait pris position en exprimant sa douleur suite aux événements et en rappelant ses valeurs (voir ici.) Aujourd'hui, c'est The Pokémon Company International qui prend la parole via les réseaux sociaux pour apporter son soutien au mouvement et rappeler à son tour les valeurs de la société : l'amitié, l'inclusion et l'égalité. Preuve de l'engagement de la marque, le compte français officiel des Pokémon a relayé le message et en a même publié un en français :

Chez The Pokémon Company International, nous croyons en l'amitié, l'inclusion et l'égalité. Ce sont les valeurs fondamentales de la marque Pokémon. L'oppression n'a pas sa place dans notre communauté. Nous soutenons le mouvement #BlackLivesMatter

The Pokémon Company s'est en outre engagé à faire deux dons de 100 000 dollars chacun ; le premier à la NAACP ( National Association for the Advancement of Colored People / association nationale d'aide aux personnes de couleurs) et le second au mouvement Black Lives Matter.