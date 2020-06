Nintendo of America publie un message de soutien et exprime "sa douleur" après la mort de George Floyd

Sur Nintendo-Master, on ne se refuse aucune info, à condition bien sûr de la relier à notre sujet de prédilection. Cependant, généralement, on évite soigneusement les sujets politiques et/ou épineux car peu importe ses idées, on se retrouve ici sous la bannière de NM, réunis pour une même passion... Mais le monde est ainsi fait et on ne peut pas toujours s'y soustraire.

Le 25 mai dernier à Minneapolis, une ville du Minnesota, George Floyd un quarantenaire afro-américain est interpellé par quatre policiers blancs qui le menottent et le plaquent au sol, filmé en direct par des dizaines de smartphones. Lorsque quelque temps plus tard, sa mort est annoncée, les images de son interpellation choc font le tour du monde et des manifestations éclatent alors spontanément à Minneapolis puis dans tous les Etats-Unis. Depuis les protestations et la tension ne retombent pas avec des heurts incessants opposant les forces de l'ordre aux manifestants réclamant "justice pour George Floyd" et dénonçant les violences policières et le "racisme ordinaire de la police".

Ce week-end à New-York, une manifestation monstre a entraîné de nouvelles confrontations et occasionné quelques dégâts avec notamment la vitrine du Nintendo Store qui a été brisée... Faut-il y voir un lien de cause à effet mais aujourd'hui, Nintendo of America est sorti de sa réserve habituelle pour publier sur Facebook un message pour exprimer sa "douleur ressentie" après la mort de George Floyd et apporter son soutien à la communauté noire tout en rappelant les valeurs de la société qui prône l'équité et la diversité.

Un message et une prise prise de position rares que nous vous proposons de retrouver ci-dessous.

Nintendo partage la douleur ressentie aux États-Unis après la mort tragique de George Floyd, et nous sommes solidaires avec la communauté noire et tous ceux qui reconnaissent notre humanité partagée et notre croyance fondamentale en l'équité et la justice. Nous rejetons les préjugés, l'exclusion, l'oppression et la violence qui mènent à ces morts complètement inutiles. Nous nous engageons à favoriser l'équité, l'inclusion et la diversité dans tous les aspects de nos activités et de notre travail. »

Source : Facebook