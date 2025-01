Un Nintendo Direct centré sur les jeux de la première Nintendo Switch serait prévu en février

Switch ou Switch 2, telle est la question

Dans la foulée de la publication du premier trailer officiel de la Nintendo SWITCH 2, Nintendo a annoncé pour le 2 avril prochain , un Nintendo Direct spécial, entièrement dédié à la nouvelle console.

Il nous faut donc patienter encore deux mois et demi avant d'en apprendre plus sur la NS2 et, surtout, sur les jeux Nintendo qui accompagneront son lancement.

Pour autant, d'après de nouvelles rumeurs, il est possible qu'entre temps, Nintendo dégaine un autre Nintendo Direct, cette fois centré sur les jeux NS1.

C'est en tout cas, ce qu'affirme dans son dernier podcast, Nate The Hate, un spécialiste des rumeurs qui, dernièrement, a visé juste en révélant la date de publication du trailer de la Switch 2. D'après lui, ce Nintendo Direct inattendu serait prévu en février .

A dire vrai, sur notre bonne vieille Switch, il ne reste plus grand chose à attendre si ce n'est Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Légendes Pokémon : Z-A et Metroid Prime 4: Beyond. Un Nintendo Direct (Mini par exemple) pourrait donc apporter des précisions sur ces titres mais aussi en annoncer d'autres.

Nintendo a déjà prévenu que la première Switch continuerait sa route malgré la sortie de la nouvelle console qui, par ailleurs est rétrocompatible.

De plus, pour le moment, la Nintendo SWITCH 2 n'a pas de date de sortie précise , autre que 2025 ; et si beaucoup de joueurs tablent pour un lancement au cours du premier semestre , il est aussi possible que la console arrive plus tard, à la rentrée par exemple. Et dans ce cas, Nintendo pourrait annoncer d'autres jeux Switch pour patienter.

On peut cependant se demander si Nintendo ne risque pas de brouiller sa communication en soutenant deux consoles simultanément, malgré la rétrocompatibilité de la NS2.

En attendant d'en savoir plus, notez que le journaliste brésilien Pedro Henrique Lutti Lippe connu sur Famiboards sous le pseudo de Brazil soutient lui aussi la publication d'un Nintendo Direct spécial NS1 en février (sachant qu'une autre rumeur prétend qu'un POKEMON PRESENTS serait aussi prévu en février, le 27, le jour du Pokémon Day).

On garde donc tout ça dans un coin de nôtre tête, en n'oubliant pas que, pour le moment, il ne s'agit que de rumeurs...

Pour autant, que cela ne vous empêche pas de nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

NINTENDO PRESENTE OFFICIELLEMENT LA NINTENDO SWITCH 2

Toutes les infos sur la Nintendo SWITCH 2 :

Source : Videogameschronicle