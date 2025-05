Nintendo confirme la prise en charge du VRR uniquement en mode portable sur Nintendo SWITCH 2

Souvenez-vous, il y a peu, Oliver Mackenzie de Digital Foundry avait remarqué sites officiels au Japon, aux États-Unis mais aussi en Europe, en supprimant la mention du VRR /FRV des descriptions du mode TV.

Aujourd'hui, c'est confirmé.

Nintendo Life a reçu une réponse de Nintendo à ce sujet. La mention de la prise en charge du VRR en mode TV était une erreur.

La Nintendo Switch 2 prend en charge le VRR en mode portable uniquement. Des informations erronées ont été initialement publiées sur le site web de la Nintendo Switch 2, et nous vous prions de nous en excuser.

Pour mémoire, "la technologie de fréquence de rafraîchissement variable (FRV ou VRR pour "Variable Refresh Rate") permet à l'action de se dérouler en toute fluidité en évitant les sauts d'images et les scintillements".

S'il y a encore quelques heures la technologie était spécifiée dans les descriptions de la console aussi bien en mode portable qu'en mode TV, désormais, elle n'est plus que mentionnée que pour le mode portable.

En mode télé, il faudra donc se contenter du HDR et du 120Hz même s'il n'est pas exclu que la prise en charge du VRR en mode station d'accueil soit ajouté plus tard via une mise à jour. Cependant, pour le moment, Nintendo n'a "rien à annoncer" à ce sujet.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin prochain . Retrouvez ICI, tous les jeux et accessoires disponibles au lancement

Lire aussi : Notre preview de la Nintendo Switch 2

LIRE AUSSI : NINTENDO DIRECT - 2 avril 2025 : toutes les infos et toutes les annonces

Source : Nintendolife