Summer Game Fest 2025 : toutes les infos en live

Nostalgique de l'E3, nous voici arrivés à la moitié de 2025 et c'est donc le bon moment pour découvrir les jeux à venir, et notamment ceux qui seront peut-être dans la hotte du père noël (ou cachés dans le placard des parents).

Le Summer Game festival est diffusé ce soir en direct.

Retrouvez sur cette page, les principales annonces et plus particulièrement celles dédiées à la Nintendo SWITCH 2 au fur et à mesure de la soirée (s'il y en a...)

Oui, car on y croit.

Désormais, les fans de Nintendo ne feront plus tapisserie lors des évènements de ce genre (à moins que...)

C'est parti !

Toutes les annonces Nintendo SWITCH 2 du Summer Game Fest 2025 :

On commence par Mortal Shell II sur PS5 et Xbox Series.

Un peu de Fortnite...

Hideo Kojima débarque... Un extrait exclusif de Death Stranding II - On the Beach

Trailer de Chronicles Medieval sur Steam

sur Steam Les personnages d'autres licences débarquent dans Sonic Racing: CrossWorlds (Hatsune Miku, Joker, etc)

(Hatsune Miku, Joker, etc) Et le jeu se transforme même en Minecraft x Sonic Racing: CrossWorlds !

x ! Trailer de CodeVein II sur PS5, Xbox Series et Steam.

sur PS5, Xbox Series et Steam. Epic Games présente End of ABYSS sur PS5 et Xbox Series.

sur PS5 et Xbox Series. Mouse P.I for Hire se dévoile un peu plus - Sortie en 2025 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

se dévoile un peu plus - Sortie en 2025 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Game of Thrones - War of Westeros, un jeu de stratégie en temps réel, bientôt sur PC

un jeu de stratégie en temps réel, bientôt sur PC Trailer d' Atomic Heart 2 de Mundfish

de Mundfish Le studio russe présente un second jeu : The Cube sur PC et consoles

sur PC et consoles Présentation de Marvel Cosmic Invasion

Capcom présente ONIMUSHA: Way of The Sword sur PS5, Xbox Series et Steam.

sur PS5, Xbox Series et Steam. Les Muppets font leur cinéma ou plutôt leur jeu vidéo ! Felt That Boxing sur Steam

sur Steam Trailer de Killer Inn sur Steam

sur Steam Avant-première de ARC Raiders qui débarque le 30 octobre sur PS5, Xbox Series et PC.

qui débarque sur PS5, Xbox Series et PC. Trailer de DUNE AWAKENING qui arrive la semaine prochaine sur Steam

qui arrive la semaine prochaine sur Steam Trailer de Chrono Odyssey sur PS5, Xbox Series et PC.

sur PS5, Xbox Series et PC. Trailer de Wuthering Waves sur Playstation, Xbox, PC et mobiles

MIO sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Out of Words sur PS5, Xbox Series et PC.

sur PS5, Xbox Series et PC. MAFIA: The Old Country sur PS5, Xbox Series et PC.

sur PS5, Xbox Series et PC. LEGO Voyagers sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Nicktoons & The Dice of Destiny sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Lies of P - Overture disponible aujourd'hui sur PS5, Xbox Series et PC.

disponible aujourd'hui sur PS5, Xbox Series et PC. Eractured Blooms sur Steam

sur Steam Blade & Soul Heroes en septembre sur Steam et mobiles

en septembre sur Steam et mobiles Collaboration COA X One Punch Man

The Seven Deadly Sins Origins sur PC et PS5

sur PC et PS5 Les créateurs de Shovel Knight présente Mina The Hollower sur PC

présente sur PC Se prendre pour Deadpool sur Meta Quest avec Deadpool VR

sur Meta Quest avec DYING LIGHT : The Beast le 22 août sur PS5, Xbox Series et PC.

le sur PS5, Xbox Series et PC. Mixtape sur PS5, Xbox Series et PC.

sur PS5, Xbox Series et PC. TOWA and The Gardians of the Sacred Trees le 19 septembre sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

le sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Acts of Blood en 2026 sur Steam

en 2026 sur Steam Scott Pilgrim EX en 2026 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

en 2026 sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Trailer de SCUM

MINDSEYE le 10 juin sur PS5, Xbox Series et PC.

le 10 juin sur PS5, Xbox Series et PC. Hitman rencontre James Bond pour une mission spéciale jouable sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch 2 (on est pas resté réveillé pour rien).

LEGO Party : les LEGO viennent faire de la concurrence à Mario cette année sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch.

: les LEGO viennent faire de la concurrence à Mario sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Wildgate sur PS5, Xbox Series et PC.

sur PS5, Xbox Series et PC. Blighted bientôt sur Steam

bientôt sur Steam ILL , un jeu abominable sur PS5, Xbox Series et PC.

, un jeu abominable sur PS5, Xbox Series et PC. Trailer de Mechabreak sur PS5, Xbox Series et PC.

sur PS5, Xbox Series et PC. Trailer de INFINITISEMALS sur PS5, Xbox Series et PC.

sur PS5, Xbox Series et PC. Resident Evil fête ses 30 ans

Une petite vidéo de Street Fighter 6

Trailer de Last Flag sur Steam

sur Steam Trailer de Wuchang Fallen Feathers sur PS5, Xbox Series et PC.

sur PS5, Xbox Series et PC. Wu-Tang Rise of the Deceiver se dévoile sur Steam

se dévoile sur Steam Un coup d'oeil sur Mongil Star Dive

Trailer de Into The Unwell

Présentation de Splitgate 2 gratuit sur sur Playstation, Xbox et PC

gratuit sur sur Playstation, Xbox et PC Stranger Than Heaven se dévoile

se dévoile Dernière annonce de la soirée : REQUIEM : Resident Evil 9 le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

C'est la loose... Qui ne devait pas faire tapisserie ?

En tout cas, super bonne nouvelle pour Resident Evil dont le nouvel opus semble prometteur... C'est la grosse annonce de la soirée. le reste est plus anecdotique. On note cinq-six jeux qui sortiront sur Switch 1. Pour la Switch 2, faudra repasser ou s'adresser ailleurs.

