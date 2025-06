Summer Game Fest 2025 : le successeur de l'E3 a voir maintenant en direct avec, peut-être des annonces Nintendo Switch 2

La Nintendo SWITCH 2 vient de sortir et si vous l'avez acheté, vous avez sans doute acheté aussi au moins un jeu et peut-être aussi, un ou deux accessoires comme la caméra ou la manette Switch 2 Pro.

Avec la sortie de la Nintendo SWITCH 2, on avait presque failli l'oublié...

Pourtant, ce soir, c'est un grand moment de l'année des jeux vidéo puisque le Summer Game Fest est à suivre en direct dès 22H30 (heure de Paris).

Pour mémoire, cet événement a pris la place de l'E3, le salon des jeux vidéo qui n'est désormais plus qu'un souvenir et qui auparavant était un rendez-vous incontournable réunissant professionnel et amateur de jeux vidéo.

Alors, certes, le Summer Game Fest est bien moins mythique que le salon de Los Angeles, et on peut même dire qu'il est très formaté, à l'instar des Opening Night Live et autres Game Awards... Et pour cause, ces trois évènements sont l'œuvre de Geoff Keighley. qui en quelques années s'est imposé comme le grand manitou des show liés aux jeux vidéo.

Pour autant, l'émission de ce soir sera un peu différente pour les fans de Nintendo car jusqu'à présent on ne peut pas dire que ces grandes messes étaient très "Nintendo-friendly" (voir le détail de l'édition 2024 du Summer Game Fest)

Cependant, cette année c'est différent car la sortie de la Nintendo SWITCH 2 rebat les cartes. D'ailleurs Nintendo, ou plutôt la Nintendo SWITCH 2, est partenaire de l'évènement ce qui est inhabituel...

Donc faut-il s'attendre à des annonces et des surprises ? Rendez-vous ici-même pour le découvrir dès 22H30 pour le pré-show. Evidemment, on vous fera une news en live et des tas d'autres... A conditionsqu'il y ait un tas d'annonces concernant la Nintendo SWITCH 2.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent. Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Retrouvez toutes les infos du Summer Game Fest 2025

Pour mémoire :

Et TOUJOURS :

​Lire aussi : Notre preview de la Nintendo Switch 2

De la Switch dans les idées ! Notre avis sur la NINTENDO SWITCH 2, Welcome Tour et Mario Kart World