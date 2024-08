gamescom 2024 - Opening Night Live à voir maintenant - Toutes les infos à retenir

On ne peut pas dire que notre body est ready pour l'Opening Night Live de la gamescom qui est diffusé ce soir en ouverture de la gamescom 2024. Il faut dire qu'il n'y déjà, d'habitude, pas grand chose à se mettre sous la dent pour les fans de Nintendo (voir le programme de l'année dernière) Et cette année, ça ne devrait pas être mieux, surtout que Nintendo est absent du salon- au point qu'il n'y aura même pas de prix du meilleur jeu Nintendo... Quoiqu'il en soit, il y aura peut-être deux-trois annonces à retenir pour la concurrence et il y aura peut-être même quelques infos concernant des jeux multiplateformes dont certaines concernant la Switch (rires).

Retrouvez dès à présent l'Opening Night Live de la gamescom et notre résumé des annonces à retenir ci-dessous.

Annonces du pré-show :

mxmtoon, Balatro et Potion Craft débarquent dans Dave the Diver

et débarquent dans Trailer de Nikoderiko : The Magical World, un jeu de plateforme 3D avec une musique de David Wise - prévu sur Xbox et Switch

Et aussi

Revenge of the Savage Planet annoncé. Le jeu original est tellement drôle !

gamescom 2024 - Opening Night Live

Annonces concernant la Nintendo Switch ( c'est quoi ça ? )

King of Meat - présentation

- présentation Little Nightmare III dévoile un peu de gameplay

dévoile un peu de gameplay Civilization VII - Présentation (prévu sur Switch mais pour l'instant aucune image de cette version n'a encore été montrée).

- Présentation (prévu sur Switch mais pour l'instant aucune image de cette version n'a encore été montrée). Floatopia - Un jeu de simulation de vie prévu en 2025

Et aussi surtout :

Borderlands 4 - teaser

- teaser Call of Duty: Black Ops 6 - Présentation

- Présentation Goat Simulator Remastered . Ils ont osé.

. Ils ont osé. Persona 3 Reload - DLC AIGIS le 10 septembre

le DUNE Awakening - Gameplay

- Gameplay REANIMAL de Tarsier se dévoile

de Tarsier se dévoile Genshin Impact débarque sur... Xbox

débarque sur... Xbox Monster Hunter Wilds - trailer - 2025

- trailer - 2025 Monument Valley III en exclu sur Netflix Games

en exclu sur Netflix Games Secret Level : une nouvelle série d'anthologie inspirée par de nombreux jeux vidéo débarque sur Prime Vidéo le 10 décembre

une nouvelle série d'anthologie inspirée par de nombreux jeux vidéo débarque sur le Kingdom Come Deliverance II - gameplay premiere

- gameplay premiere Overwatch II x World of Warcraft

Diablo IV : Vessel of Hatred le 8 octobre

Indiana Jones and the Great Circle - présentation - Sortie le 9 décembre sur Xbox / Gamepass et au printemps 2025 sur PS5

- présentation - Sortie le 9 décembre sur Xbox / Gamepass et au printemps 2025 sur PS5 Mafia: The Old Country - Dernière annonce

Et voilà comment se termine cet Opening Night Live qui une fois de plus montre le décalage entre la Switch et les autres consoles du marché. Rendez-vous demain pour suivre un show spécial Indies.