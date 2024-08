gamescom : le prix du meilleur jeu Nintendo 2024 annulé à cause du trop faible nombre de jeux

C'est un signe qui ne trompe pas. Alors que la gamescom, le grand salon européen des jeux vidéo, s'apprête à ouvrir ses portes du 21 au 25 août 2024 à Cologne, on apprend que contrairement aux autres années (depuis 2012 ), il n'y aura pas de prix décernés au meilleur jeu Nintendo. La faute a un catalogue de jeux "trop faible".

En même temps, Nintendo sera absent totalement du salon cette année . Une décision compréhensible alors que la firme japonaise se prépare à annoncer sa prochaine console même s'il reste malgré tout quelques titres au catalogue de la Switch qui auraient pu faire le show comme Emio – L'Homme au sourire, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario & Luigi: L'épopée fraternelle, Metroid Prime 4: Beyond, Donkey Kong Country Returns HD ou encore Super Mario Party Jamboree.

Rappelons que l'année dernière , Nintendo avait dominé le palmarès de la gamescom 2023 grâce à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom qui avait raflé pas moins de quatre prix.

Il faudra donc patienter et attendre l'année prochaine pour retrouver la catégorie des meilleurs jeux Nintendo lors de la gamescom 2025. D'ici là, on gardera malgré tout un œil sur l'Opening Night Live qui se déroulera tout à l'heure dès 19h. Mais, on vous en reparle très vite.

Source : Thegamer