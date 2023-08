Zelda Tears of the Kingdom triomphe aux Gamescom Awards 2023

La semaine dernière s'est tenue la gamescom à Cologne (voir les détails de l'Opening Night Live 2023 ICI). A cette occasion, le grand salon européen des jeux vidéo a décerné ses prix pour récompenser les jeux présents lors de l'événement. A ce petit jeu, c'est The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom qui a raflé la mise avec pas moins de quatre prix : meilleur jeu Switch, meilleur gameplay, meilleur son et prix du jeu le plus épique. Pikmin 4 a, par ailleurs reçu le prix du jeu le plus Wholesome que l'on peut traduire par "sain" ou "salutaire"... Un jeu bienveillant qui fait du bien en somme. Quant au prix de la meilleure annonce du salon, il est revenu à Little Nightmares III de Bandai Namco. Retrouvez la liste des prix de la gamescom 2023 ci-dessous.

Gagnants de la Gamescom 2023 :

Meilleur trailer : Little Nightmares III

Meilleure salle d'exposition : Bandai Namco Entertainment

Meilleur jeu Microsoft Xbox : Mortal Kombat 1

Meilleur jeu Nintendo Switch : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleur jeu Sony PlayStation : Tekken 8

Meilleur jeu mobile : Sky : Enfants de la Lumière

Meilleurs visuels : Black Myth : Wukong

Meilleur son : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleur gameplay : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Le plus divertissant : PAYDAY 3

Le plus épique : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Le plus "Wholesome" (positif) : Pikmin 4

Meilleure annonce : Little Nightmares III

Le meilleur du salon : Bandai Namco Entertainment

Prix ​​Cœur du Jeu : GAMES:IN

Studio vert de l'année à la Gamescom : Xbox

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Source : Hollywoodreporter