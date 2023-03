The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : en route pour battre des records

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sera là dans 55 jours et forcément, la pression commence à monter. Pour mémoire, The Legend of Zelda Breath of The Wild est le premier jeu de la Nintendo Switch et l'un de ses plus gros succès. Avec 29 millions d'exemplaires vendus (au 31 décembre 2022 ), le jeu figure dans le top 5 des meilleures ventes de jeux de la console. Mais The Legend of Zelda Breath of The Wild est aussi un jeu charnière qui a imposé de nouvelles normes en terme de jeux en monde ouvert et son influence se fait depuis sentir sur toute la production vidéoludique. The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ne peut évidemment pas se contenter d'être un " Zelda Breath of The Wild like". Officialisé lors de l'E3 2019 (souvenez-vous), Tears of The Kingdom a pendant longtemps été considéré comme un jeu "bonus", réutilisant le matériel de base pour une sortie plus rapide à la façon de The Legend of Zelda : Majora's Mask par rapport à The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Seulement au fil du temps (et des reports) il semblerait que le jeu ait pris de l'ambition. Alors qu'il s'apparentait comme un The Legend of Zelda Breath of The Wild "+++", intégrant toutes les idées non utilisées dans le jeu d'origine, est désormais une "vraie" suite; un vrai "grand" Zelda (même si le dernier trailer a montré tout de même beaucoup (beaucoup) de points communs avec Breath of The Wild). Evidemment, il faudra voir ce que cela donne, manette en main. Il faut d'ailleurs noter qu' à moins de deux mois de la sortie du jeu, nous n'avons toujours pas vu grand chose du titre. Pire, personne n'y a encore joué puisque Nintendo n'a organisé aucune session de démonstration. C'est tout de même assez rare pour un jeu de cette envergure. Pour autant, cela n'empêche pas le jeu d'être très attendu. The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom pourrait même battre des records de ventes lors de sa sortie en mai prochain . Il est vrai qu'aujourd'hui, la base installée de Nintendo Switch dans le monde est assez impressionnante avec 122,55 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ce qui même en admettant que beaucoup de joueurs ont, au moins, deux Switch, laisse entrevoir un gros potentiel de ventes, forcément bien plus haut que lors de la sortie de The Legend of Zelda Breath of The Wild en mars 2017.

Huit semaines avant son lancement, les précommandes du nouveau jeu ont d'ailleurs déjà dépassées celles, à terme, de The Legend of Zelda Breath of The Wild (d'après des données fournies par la chaîne de distribution japonaise COMG). Sur Amazon.fr, le jeu est déjà numéro 1 des ventes depuis plusieurs semaines et on retrouve le titre en tête des jeux les plus attendus sur de nombreux sites et magazines comme Famitsu, par exemple. Alors que la Nintendo switch vient d'entrer dans sa septième année, Nintendo affiche son optimisme, persuadé que sa console a encore une belle marge de progression notamment grâce à la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. A moins d'un gros couac (un bad buzz est si vite arrivé de nos jours...) The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est donc bien partie pour battre des records de ventes dès sa sortie ; Plus que 55 jours avant de le vérifier (ou pas.)

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

LIRE AUSSI :

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom just surpassed Breath of the Wild pre-order total, 8 weeks before launch (COMG).

TOTK is expected to have the biggest debut in franchise history. pic.twitter.com/1ttZFIi85k