Mythique : Link attaqué par des Arwing de Star Fox dans la version N64 de Zelda Ocarina of Time

The Legend of Zelda : Ocarina of Time fait sans conteste partie des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Il faut peut-être avoir vécu le lancement initial du titre sur Nintendo 64 en 1998 pour mesurer l'impact que le jeu a eu à la fois sur les joueurs (de toutes les consoles confondues) mais aussi sur l'industrie des jeux vidéo tout entière. C'est un titre charnière car il y a eu un avant et un après Ocarina of Time qui a fait véritablement entrer les jeux vidéo dans l'ère de la 3D tout en élevant encore le niveau d'exigence des joueurs . D'ailleurs, après Ocarina of Time, les autres Zelda (malgré leurs qualités) auront bien du mal à satisfaire ce niveau d'exigence...

Aujourd'hui encore,Ocarina of Time fascine et de nombreux joueurs continuent d'arpenter les plaines d'Hyrule à la sauce 64 bit notamment les speedrunners qui rivalisent d'imagination pour boucler le soft le plus vite possible.Il y a peu le record était de 17 minutes avant de passer à 16 puis à 13 ... Et aujourd'hui, grâce à un dénommé Lozoots le record du monde est à 12:03 minutes ! Pour arriver à ce résultat sans utiliser de mod ou de code triche (saveur vanille), Lozoots s'est servi d'une méthode nommée "exécution de code arbitraire" (ou ACE) qui force le jeu à charger et à lancer une sauvegarde spécifique comme s'il s'agissait du code du jeu. Le but est de lancer le jeu en accédant aux parties cachées par les développeurs au cours du développement, souvent pour leur facilité la vie ou pour faire des tests. Le jeu n'est donc pas trafiqué et il n'y a aucune facilité pour aider le speedrunner si ce n'est qu'ici le jeu se retrouve allégé de son générique (de près de 5 minutes.. .) qui ne sert à rien... Mais ce n'est pas tout puisqu'en utilisant cette méthode, il est possible de tomber sur une séquence, opposant, Link aux Arwing de Star Fox !

Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une petite histoire qui fait partie de la grande Histoire du développement du jeu. En effet, au cours de son développement l'Arwing de Star Fox 64 a été utilisé pour servir de modèle à Volcania, le boss du Temple de Feu (et non à la bouteille d'eau préférée des français- faut suivre un peu, les gars) mais aussi pour tester le ciblage avec le bouton Z. C'est ainsi qu'en utilisant la méthode ACE le streamer Zfg1 a pu immortaliser sur Twitch cette séquence hallucinante montrant Link se faire canarder par des Arwing déchaînés dans le village de Cocorico ! Une "vraie" séquence cachée dans le jeu original et révélée pour la première fois sans code triche ni mod.

Une rencontre au sommet que nous vous invitons à voire t à commenter sur cette page.

Source : Polygon