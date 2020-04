Rick May, une des grandes voix de Star Fox 64 s'éteint suite au Coronavirus

Depuis le début de l'année, le monde traverse une crise sanitaire sans précédent et vit au rythme des annonces concernant la propagation du COVID-19 avec un décompte morbide quotidien du nombre de victimes. A ce jour, dans le monde , 121 726 personnes sont mortes du COVID-19 dont 14 967 en France , 20 465 en Italie et 23 649 aux Etats-Unis (source.)

Si pour certains, ces chiffres peuvent parfois paraître abstraits, il peut malheureusement arriver qu'ils deviennent soudainement bien plus concrets en prenant le visage d'une personne proche ou familière, d'une personne dont l'histoire fait écho ou encore d'une personnalité. On apprend ainsi aujourd'hui la mort de Rick May, un acteur de théâtre et professeur à la Rekindle School de Seattle qui a participé à de nombreux films, publicités et téléfilms... Hospitalisé en février dernier suite à un AVC, c'est à l’hôpital que Rick May a contracté le virus qui l'a finalement emporté le 8 avril dernier. ..

Une histoire évidemment bien triste mais si on vous en parle sur notre site, c'est avant tout parce que Rick May faisait aussi du doublage de jeux vidéo. C'est lui qui dans Star Fox 64 doublait Andross et surtout Peppy et sa réplique mythique "do a barrel roll" !

Pour lui rendre, hommage, retrouvez le trailer de Star Fox 64 sur cette page. En outre, sachez que les élèves de Rick May ont ouvert une boîte mail permettant à ceux qui le souhaitent de présenter leurs condoléances à la famille (voir détails- en anglais, ici.)

Source : Classesandworkshops