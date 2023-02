The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : des détails inédits sur l'histoire émergent en ligne

Suite au nouveau trailer de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom diffusé lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) les grandes enseignes ont ouvert leurs précommandes. Cependant, si vous voulez vous offrir l'édition collector du jeu (voir là) mieux vaut être réactif ou suivre le sites dédiés aux bons plans. Vous pouvez aussi suivre le compte Twitter Nintend'Alerts qui répertorie tous les sites concernés en temps réel. Mais là encore, il faut aller très vite car l'édition collector du jeu semble très prisée... Dans tous les cas, grâce à Nintend'Alerts, on en apprend un peu plus sur l'histoire de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. L'info date d 'il y a quelques jours mais comme elle nous avait échappé, on se dit que vous l'avez peut-être manquée aussi. Evidemment, cela reste à confirmer mais il semblerait que Micromania ait mis en ligne par mégarde un descriptif du jeu qui va un peu plus loin que ce qui a été révélé jusqu'à présent, et même dans le Nintendo Direct . Le site a depuis corrigé et changé le descriptif mais Nintend'Alerts a eu le temps de faire des captures d'écran. Retrouvez ci-dessous la transcription des passages important de l'aperçu publié sur le site Micromania.

Alors, attention, potentiels *spoilers*

Incarnez le héros Link, dans ce jeu d'action-aventure palpitant et aidez-le à sauver le royaume d'Hyrule des forces du mal. Avec des graphismes époustouflants, un gameplay fluide et des énigmes stimulantes, ce jeu vous tiendra en haleine pendant des heures.

Le scénario de ce jeu vous emmène dans un voyage à travers le royaume d'Hyrule à la recherche des larmes du royaume, qui permettent de ramener la paix et prospérité à Hyrule. Au cours de votre aventure, vous rencontrerez des personnages intéressants, combattrez des ennemis redoutables et résoudrez des énigmes complexes;

Le gameplay de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est riche en action et en défis. Vous utiliserez une variété d'armes et d'outils pour vaincre les ennemis, résoudre les énigmes et explorer des mondes vastes et détaillés. Le jeu offre aussi de nombreuses options de personnalisation vous permettant de personnaliser votre expérience de jeu en fonction de vos préférences.