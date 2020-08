Top 10 des personnages préférés des joueurs sur consoles Nintendo

Le magazine japonais Nintendo Dream a publié les résultats d'un sondage demandant aux joueurs de désigner leur personnage préféré sur consoles Nintendo et c'est Kirby qui a remporté le plus de suffrages devant Marie (qui est souvent aussi la plus détestée !) et Mario. Ils sont suivis par Luigi, Pikachu, Link... Mais aussi par deux personnages de Fire Emblem : Three Houses et, plus surprenant, par Sans, le squelette d'Undertale et aussi par Sonic, l’éternel rival de Mario ! Le magazine a aussi publié la liste des jeux les plus attendus par les joueurs avec sans surprise, en tête, la suite de Breath of The Wild. Retrouvez ces deux listes ci-dessous.

Kirby (Kirby) - 159pt Marie (Animal Crossing) - 111pt Mario (Super Mario) - 96pt Luigi (Super Mario) Pikachu (Pokémon) Link (The Legend of Zelda) Dimitri (Fire Emblem : Three Houses) Claude (Fire Emblem : Three Houses) Sans ( UNDERTALE) Sonic (Sonic the Hedgehog)

Top des jeux les plus réclamés par les joueurs :