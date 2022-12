Ne manquez pas : The Game Awards 2022 à voir en direct dès 1H30

C'est devenu un rituel pour tous les fans de jeux vidéo. Chaque année en décembre , et cela depuis près de neuf ans, la cérémonie de "The Game Awards" décerne divers prix pour récompenser les meilleurs jeux de l'année (voir les nommés ICI). Cependant, la cérémonie se distingue des nombreuses autres cérémonies de prix existantes en dévoilant au cours de la soirée de nombreux jeux non annoncés et en proposant tout un tas d'avant-premières. Produite et présentée par l'omniprésent Geoff Keighley, The Game Awards 2022 promet donc, une nouvelle fois de faire l'événement avec des annonces et des surprises... Pour découvrir tout ceci, il suffit de lancer la vidéo ci-dessous dès 1H30 (heure de Paris.) Evidemment, on vous en fera dans la journée un résumé et la liste des annonces concernant Nintendo- si tant est qu'il y en est évidemment (mais soyons positif). On sait déjà que Reggie Fils-Aimé qui fut l'emblématique président de Nintendo of America (et qui quoiqu'il fasse reste toujours associé à Nintendo) y fera une apparition. Evidemment, on espère un nouveau trailer pour The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom qui est nommé dans la catégorie des jeux les plus attendus de 2023, voire des nouvelles de pikmin 4... Mais à dire vrai, tout est possible même si Nintendo aime bien gérer son propre calendrier. Quoiqu'il en soit, on espère un grand show et de belles surprises. Let's go !