The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom devient le sixième jeu à avoir reçu la note maximale de Edge et de Famitsu

Après avoir pulvérisé tous les records en terme de ventes depuis sa sortie (voir notre article sur ses records en cliquant-ici), The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom vient de rentrer dans le club très sélect des six jeux ayant obtenu les notes maximales des prestigieux média Edge et Famitsu.

Obtenir le fameux 10/10 du magazine Edge n'est pas chose aisée, atteindre le fameux sésame du 40/40 de Famitsu ne l'est pas non plus mais décrocher les deux en même temps n'était jusqu'à présent réservé qu'à 5 jeux depuis la création du magazine Edge en 1993 (Famitsu existant depuis juin 1986 ). The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est officiellement devenu le sixième jeu à accéder à ce panthéon vidéoludique et le... quatrième Zelda a y figurer. Voici la liste complète des jeux ayant obtenus la note maximale de Edge et celle de Famitsu simultanément :

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ( 1998 , Nintendo)

, Nintendo) Bayonetta ( 2009 , PlatinumGames)

, PlatinumGames) The Legend of Zelda: Skyward Sword ( 2011 , Nintendo)

, Nintendo) Grand Theft Auto V ( 2013 , Rockstar North)

, Rockstar North) The Legend of Zelda: Breath of the Wild ( 2017 , Nintendo)

, Nintendo) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ( 2023 , Nintendo)

Un grand bravo aux équipes de Nintendo et à la Zelda Team pour ce travail si parfait au fil des années. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom mérite-t-il, selon vous, de figurer parmi ce Panthéon ?