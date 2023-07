Zelda Tears of the Kingdom : déjà quatrième jeu le plus vendu de l'année 2023 en Europe

Le marché des jeux vidéo se porte bien en Europe. Pour les six premiers mois de l'année, 76,1 millions de jeux pour consoles et PC ont été vendus en Europe dont 11,1 millions en France (qui est le troisième marché européen des jeux vidéo après le Royaume-Uni et l'Allemagne). Si dans le trio de tête des jeux les plus vendus, on retrouve Hogwarts Legacy, Diablo IV et FIFA 23, à la quatrième place, on trouve déjà The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. C'est une performance sachant que le jeu est sorti le 12 mai en exclusivité sur Nintendo Switch et que contrairement aux trois premiers jeux du classement, les ventes eShop n'ont pas été prises en compte (données indisponibles) ! Retrouvez ci-dessous le top 20 des meilleures ventes de jeux en Europe durant le premier semestre 2023 selon GSD (Games Sales Data) et plus de détails ICI.

Top 20 GSD Européen S1 2023 (Digital + Physique)

Hogwarts Legacy Diablo IV FIFA 23 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom* Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare II Red Dead Redemption 2 Star Wars Jedi: Survivor NBA 2K23 Resident Evil 4 Gof of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe* Dead Island 2 The Last of Us: Part II Far Cry 6 Final Fantasy XVI Assassin's Creed Valhalla Nintendo Switch Sports* Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Grand Theft Auto Online

* Données numériques indisponibles

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI. Notre test du jeu est à retrouver ICI.

