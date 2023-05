The Legend of Zelda Tears of The Kingdom s'allège de quelques gigas avant sa sortie officielle

Souvenez-vous février dernier, lors de la mise en ligne de la fiche eShop de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom nous vous avions annoncé que le prochain jeu à succès de Nintendo pèserait pas moins de 18,2Go si vous optez pour la version numérique. A moins de 2 semaines de la sortie officielle du jeu sur Nintendo Switch, le titre vient de subir une petite mise à jour de sa fiche eShop. Le titre est affiché désormais au tarif de 16,36 Go. Un allégement qui fera plaisir aux joueurs dont la console ou la carte MicroSD commence à être surchargée. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si vous opterez pour une version physique ou dématérialisée lors de la sortie officielle du jeu le 12 mai 2023.

Source : Nintendo