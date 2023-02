The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Un Leak de l'artbook de l'édition collector fait son apparition sur la toile

Nous sommes à moins de 81 jours de la sortie événementielle de l'année, celle de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom prévue en exclusivité sur Nintendo Switch pour le 12 mai prochain . Si nous savions déjà que l'édition collector du jeu contiendrait un artbook inédit, il semblerait que celui-ci nous arrive quelque peu en avance puisque l'intégralité de celui-ci serait apparu sur la toile.

Une personne aurait, en effet, mis les mains sur l'objet pour en photographier toutes les pages afin d'en dévoiler le contenu au monde entier plus de 2 mois avant la sortie de cette suite tant attendue à The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Nous vous conseillons donc désormais de faire extrêmement attention où vous mettez les pieds si vous ne désirez pas vous faire spoiler quelques-unes des surprises de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Toutefois, ces leaks ne dévoilent ni la fin du jeu, ni l'intégralité du contenu de celui-ci, cet artbook promotionnel étant inséré dans l'édition collector du jeu, son visionnage n'est pas censé gâcher toutes les surprises de ce Zelda. Encore une fois, nous ne conseillons pas le visionnage de ce leak afin de ne pas vous gâcher le jeu. Nintendo n'a, pour l'heure, toujours pas réagi à ce leak.