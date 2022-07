Quelle exclusivité Nintendo Switch attendez-vous le plus en 2022 ?

Petit à petit, la liste des jeux qui feront l'évènement de la fin d'année sur Nintendo Switch prend forme. Si de nombreux jeux, dans des genres très différents sont attendus sur la console de Nintendo, on s'attardera plus spécifiquement du côté des exclusivités qui sont censées rendre la console plus attractive que les autres. Il y a encore quelques mois, Zelda BOTW 2 devait être le clou du spectacle de 2022.... Malheureusement, le jeu a finalement été décalé au printemps 2023 qui devient le nouveau point d'orgue des fans- d'autant plus qu'après lui le déluge... On note d'ailleurs que le jeu n'a pas vraiment été remplacé puisqu'aucun jeu n'a été annoncé depuis. Pour autant, la Nintendo Switch s'apprête à accueillir quelques "gros" jeux ou tout du moins susceptibles de l'être. D'abord la "sainte trinité", les trois "trois" : Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 et Bayonetta 3. Des titres très différents qui apparaissent comme les jeux de la maturité, maturité de leur licence comme de la console- qui va bientôt fêter ses six ans. Pour les fêtes, on aura droit aussi aux inévitables jeux Pokémon de fin d'année, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet qui nous promettent du grand spectacle et de renverser la fameuse "table à thé" si chère à Shigeru Miyamoto. Si chaque année a droit à (au moins) un opus de Pokémon, il a aussi droit à son Mario. Cette année, surprise, le Mario de l'année est un jeu Ubisoft. Il s'agit de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, la suite de Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle. A part ça, il y a aussi l'inattendu Kirby's Dream Buffet, à priori un petit jeu ou pour rester dans le thème, un hors d'œuvre; et ​Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp, repoussé aux calendes grecques pour cause de guerre en Ukraine.

Au final, c'est un programme plutôt varié qui attend les possesseurs de la Nintendo Switch d'autant plus qu'on peut penser qu'il n'est pas tout à fait complet. Il manque encore (au moins) un jeu Zelda (voir nos prédictions ICI) et il ne serait pas étonnant que Nintendo nous dégaine quelques surprises de dernières minutes, fin août-début septembre.

