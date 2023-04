Zelda: Tears of The Kingdom : un Youtubeur a déjà retrouvé Zelda dans une vidéo de comparaison avec Breath of The Wild

*** Attention SPOILER ALERT***

Suite à la publication, jeudi dernier, de l'ultime trailer de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, les spéculations se multiplient sur l'histoire et les personnages du jeu. On vous a déjà donné quelques pistes et nos hypothèses dans un article spécial. D'après nous, le héros d'un peuple oublié a vaincu Ganondorf, il y a 10 000 ans mais au prix de son sacrifice et probablement de celui de 7 héros dont la princesse Zelda. Après avoir perverti le monde d'Hyrule grâce à la malice dans Breath of The Wild, Ganondorf se réveille, et c'est à Link que revient l'honneur de réunir à nouveau les larmes pour en finir une bonne fois pour toute avec Ganondorf. Il doit aussi retrouver Zelda qui, à priori, disparaît dans un gouffre- plus de détails ICI. En se basant sur l'ultime trailer, le Youtubeur Looygi Bros. a mené l'enquête pour savoir ou elle se trouvait.

Avec une vidéo de comparaison très instructive, Looygi Bros. a relevé pas mal de détails comme la couronne de roi de Sidon ou l'ennemi boule qui fonce sur Link et qui est, à priori, un Goron en boule... Il a aussi reconnu pas mal d'environnements de Breath of the Wild dans l'ultime trailer. Grâce à lui, on se rend compte que même si les lieux de la surface sont les mêmes, ils ont bien changé. Il y a de nouvelles structures, plus de végétations, des tentes, des pièges... Quant aux îles de la ciel, il s'agit de fragments du monde tel qu'il était aux temps anciens. A ce moment là, il n'y avait pas d'îles dans le Ciel, ce qui irait avec l'idée que deux temporalités vont fusionner. Le Hyrule des temps anciens se retrouverait ainsi dans le Ciel permettant à Link de faire un voyage dans le temps tout en restant à son époque. Looygi Bros. note que s'il y a plusieurs milliers d'années, les environnements d'Hyrule étaient globalement les mêmes, les structures, la technologie et la civilisation étaient très différentes. Ainsi, l'ancien Temple du temps -ou équivalent, se trouvait selon lui au même endroit que le temple du temps que l'on connaît mais il était très différent...

Par deux fois dans l'ultime trailer, on voit Zelda dans des environnements qui semblent la placer sur le Plateau du prélude, à l'endroit exact du Temple du temps de Breath of The Wild. Cependant la bâtisse est totalement différente et, d'ailleurs, Looygi Bros, croit la reconnaître dans le Ciel dans une version en ruines... Et si cela reste de la pure spéculation, tout ce que l'on peut dire c'est qu'effectivement, si le son est bien raccord avec les images, Zelda se trouve bien à l'endroit précis ou se dresse le célèbre temple au moment ou elle se sépare ou décide de se séparer de sa larme. Idem pour le plan de fin du trailer ou Zelda implore Link de la trouver. Pour vous faire votre propre idée, retrouvez la vidéo de Looygi Bros. ici ou sur cette page. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et toutes les dernières infos sur le jeu ICI

