Zelda : Tears of the Kingdom : début du jeu, nouvelles capacités, monde du ciel et de la surface... Toutes les dernières infos

Alors que l'ultime trailer de pré-lancement de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a mis les fans en émoi, Nintendo vient de mettre à jour, la page officielle du jeu (en anglais) permettant d'avoir une vision globale de tout ce qui a été révélé (ou presque) jusqu'à présent. Le site permet aussi de découvrir de nouvelles infos et même un nouvel artwork (ici). On y apprend notamment que l'on débute l'aventure sur une île dans le ciel. On pensait qu'on commencerait à jouer à la surface et qu'il faudrait trouver un moyen d'atteindre les îles mais c'est le contraire. Le "plateau du prélude" du jeu sera une île volante sur laquelle il faudra collecter différentes capacités avant de pouvoir descendre sur la terre ferme.

A propos du monde de la surface, s'il s'agit bien du même monde que le jeu précédent, il a été "radicalement transformé" avec "de nouvelles villes, des cavernes et de mystérieux gouffres béants" qu'il faudra explorer. L'exploration, la création et la découverte sont les trois mots phares de ce nouvel opus qui jouera beaucoup sur l'imagination du joueur notamment pour créer de nouvelles armes et des véhicules grâce aux capacités Emprise et Amalgame. Par ailleurs, si on savait que la capacité Infiltration allait permettre à Link de traverser les plafonds et le sols des îles, on découvre que cette capacité sera aussi utile pour "traverser certains ennemis" ! Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous la présentation officielle de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Explorez les vastes terres et les cieux d'Hyrule Une aventure épique vous attend dans le jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, uniquement sur la console Nintendo Switch. Dans cette suite du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vous déciderez de votre propre chemin à travers les paysages tentaculaires d'Hyrule et les îles mystérieuses flottant dans le vaste ciel au-dessus. Pouvez-vous exploiter la puissance des nouvelles capacités de Link pour lutter contre les forces malveillantes qui menacent le royaume ?

Explorer. Créer. Découvrez. Partez à l'aventure dans un Hyrule transformé et agrandi. Découvrez de nouvelles façons d'explorer, de créer et de découvrir au cours d'un voyage épique alimenté par votre imagination. Le ciel Link commence son voyage sur l'une des nombreuses et mystérieuses îles flottantes qui sont soudainement apparues dans le ciel au-dessus d'Hyrule. C'est là que notre héros devra acquérir de nouvelles capacités avant de retourner dans le monde de la surface pour commencer son aventure épique. La surface Le ciel n'est pas la seule chose qui a changé à Hyrule. Les lieux familiers ont été radicalement transformés, avec de nouvelles villes, des cavernes et de mystérieux gouffres béants qui surgissent à travers le monde et qui n'attendent que d'être explorés. Donnez libre cours à votre imagination Voici quelques-unes des façons dont Link peut exploiter ses nouvelles capacités de manière créative, et parfois surprenante. Explorer Link doit voyager à travers les terres et les cieux d'Hyrule pour découvrir l'origine des mystérieuses ténèbres qui s'abattent sur le royaume.

Créer Utilisez les nouvelles capacités puissantes de Link, comme Emprise et Amalgame , pour fabriquer des armes audacieuses et trouver des moyens créatifs de voyager à travers le monde.

Découvrir Trouvez de nouvelles façons de construire, de combattre et de jouer en essayant de découvrir la menace secrète qui pèse sur Hyrule.

Nouvelles capacités Transformez votre façon de jouer grâce aux nouvelles capacités de Link :

Emprise Grâce à la nouvelle capacité Emprise, Link peut ramasser, déplacer et faire pivoter des objets. Il peut même attacher des objets ensemble pour créer des ponts, des véhicules et bien plus encore ! Amalgame Fusionne magiquement des objets à l'arme, au bouclier ou à la flèche de Link pour en augmenter la durabilité, les dégâts ou même ajouter un nouvel effet. Expérimentez de nombreuses combinaisons différentes pour obtenir des résultats surprenants et parfois hilarants ! Infiltration Ajoutez une nouvelle dimension à votre exploration avec la capacité Infiltration, qui permet à Link de traverser des objets solides au-dessus de lui. Montez à travers les plafonds, les collines et même certains ennemis pour créer des raccourcis apparemment impossibles. Rétrospective Utilisez le rappel pour inverser le mouvement d'un objet, ce qui permet à Link d'escalader des rochers tombés au sol, de récupérer des armes lancées ou de renvoyer des projectiles d'où ils viennent.

Tirez le meilleur parti du jeu avec les figurines amiibo Scannez des figurines amiibo sélectionnées pour débloquer des objets précieux dans le jeu et aider Link dans son aventure ! Figurine amiibo Link ( The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ) Cette figurine amiibo sera lancée parallèlement au jeu le 12 mai. En appuyant sur cet amiibo, vous pouvez recevoir des armes et du matériel, ainsi qu'un tissu spécial pour le parapente de Link.

) Plus de figurines amiibo compatibles Si vous numérisez une figurine amiibo de la série Legend of Zelda, vous pouvez recevoir des matériaux utiles, des armes ou un tissu de parapente en fonction de celui que vous avez numérisé. Link (Ocarina of Time)

Link (The Legend of Zelda)

Link (Twilight Princess)

Link (Majora's Mask)

Toon Link et Zelda (The Wind Waker)

Link (Skyward Sword)

Bokoblin Et plus encore...

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

