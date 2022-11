Légendes Pokémon : Arceus sacré jeu Nintendo de l'année devant Kirby et Xenoblade aux Golden Joystick Awards 2022

La fin de l'année est déjà là et avec elle, son cortège de cérémonies pour célébrer les meilleurs jeux de l'année et plus particulièrement nommer son GOTY. Avant les Game Awards qui se dérouleront le mois prochain , c'est la cérémonie des Golden Joystick Awards qui a décerné ses prix hier soir. Sans surprise (ou presque) c'est Elden Ring qui a été sacré jeu de l'année 2022 devant God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality mais aussi Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3 et Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. Du côté du jeu Nintendo de l'année, c'est Légendes Pokémon : Arceus qui a été préféré à Xenoblade Chronicles 3, Kirby et Le Monde Oublié ou encore Splatoon 3.

Notez pour finir que que Cult of the Lamb et Return to the Monkey Island sont repartis tous deux avec un prix, respectivement, le Meilleur jeu indépendant et le Jeu PC de l'année. Quant à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, il a déjà reçu un prix, celui du jeu le plus attendu de 2023. Retrouvez ci-dessous la liste des prix décernés et le détail des catégories Jeu Nintendo de l'année et Jeu de l'année. Vous pouvez aussi voir et revoir la cérémonie avec la vidéo ci-dessous.

Liste des gagnants aux Golden Joystick Awards 2022

Jeu ultime de l'année - Elden Ring Meilleure narration – Horizon Forbidden West

Récompense Toujours en train de jouer - Genshin Impact

Meilleur design visuel – Elden Ring

Studio de l'année - FromSoftware

Meilleure extension de jeu – Cuphead : The Delicious Last Course

Meilleur lancement en accès anticipé – Slime Rancher 2

Meilleur jeu indépendant - Cult of the Lamb

Meilleur jeu multijoueur – Elden Ring

Meilleur son – Métal : Hellsinger

Meilleure bande-annonce de jeu - Bande-annonce d'annonce de Goat Simulator 3

Meilleure communauté de jeu – Final Fantasy 14

Meilleur matériel de jeu – Steam Deck

Prix ​​​​de la découverte - Vampire Survivors

Prix ​​​​du choix des critiques - Elden Ring

Meilleure interprète – Manon Gag e (Marissa Marcel , Immortality )

e (Marissa Marcel ) Jeu Nintendo de l'année - Légendes Pokémon : Arceus

Jeu PC de l'année - Return to Monkey Island

Jeu PlayStation de l'année - Stray

Jeu Xbox de l'année - Grounded

Jeu le plus recherché – The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Liste des nommés pour le jeu Nintendo de l'année aux Golden Joystick Awards 2022 :

Légendes Pokémon : Arceus (gagnant)

Xenoblade Chronicles 3

Kirby et Le Monde Oublié

Live A Live

Splatoon 3

Nintendo Switch Sports

Liste des nommés pour le jeu de l'année aux Golden Joystick Awards 2022 :

Elden Ring (gagnant)

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Immortality

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

God of War: Ragnarok

Return to Monkey Island

Teardown

Xenoblade Chronicles 3

Bayonetta 3

Call of Duty: Modern Warfare 2

Neon White

Watch the #GoldenJoystickAwards live right here



8pm GMT / 3pm ET / 12pm PT



The winners of your votes are about to be revealed!https://t.co/pzVKnFOBon — GamesRadar+ (@GamesRadar) November 22, 2022

Source : Gamesradar