Zelda Tears of The Kingdom : qu'avez-vous pensé de la vidéo de gameplay ? L'avis de la rédaction #Zelda: #TearsOfTheKingdom

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sort dans 40 jours et cette semaine , Nintendo s'est enfin décidé à nous montrer une vidéo de gameplay s'attardant sur une poignée de nouveaux modules / pouvoirs du jeu (plus de détails ICI).L'occasion de voir de plus près ce que le jeu nous réserve. Alors, évidemment, ce n'est, on imagine, qu'une toute petite partie et il est bien possible que Nintendo nous sorte régulièrement d'autres vidéos de gameplay centrées sur d'autres éléments avant la sortie du jeu. Pour autant, on a eu envie de vous demander ce que vous en aviez pensé. Êtes-vous confiant ? emballé ? impatient ? Ou au contraire, inquiet ? indifférent ? déçu ? En attendant vos commentaires, retrouvez nos impressions sur cette page.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

VOIR ICI pour toutes les infos à retenir de la vidéo de gameplay

Rifraff

Personnellement, je suis un très très très grand fan de The Legend of Zelda Breath of The Wild, un jeu d'une grande intelligence qui a su relancer la licence mais aussi rebattre les cartes des jeux en monde ouvert en offrant aux joueurs un énorme bac à sable avec, dès le départ, quasiment, tout ce qu'il faut pour s'y amuser. Alors qu'au fil des opus, la série avait opté pour une approche très cinématographique et même dirigiste, tout d'un coup, Nintendo proposait tout le contraire. Dans Breath of The Wild, le joueur se retrouve livré à lui-même, libre de faire tout ce qu'il veut, de suivre dans l'ordre qu'il souhaite les grands arcs de l'histoire ou de les zapper (en partie ou totalement) de dénicher et de réussir les sanctuaires ou carrément de les négliger ou encore d'affronter ou de fuir les grands patrons. Rien n'est obligatoire (une fois passé le Plateau du prélude), Le jeu est une ode à l'exploration et l'émerveillement : on joue pour le plaisir de jouer, de découvrir un lieu, une énigme, un personnage... C'est l'école Nintendo dans toute sa splendeur.

Alors oui, ceux qui s'attendaient à être emporté par un récit épique avec une montée en puissance, qui espéraient des donjons machiavéliques et fantastiques et une progression aux fruits de leurs efforts, ont pu être frustrés. C'est vrai que si Breath of The Wild fait, paradoxalement un retour aux sources en permettant aux fans de retrouver les sensations du jeu original dans lequel le joueur n'avait aucune indication, les développeurs ont malgré tout négligé ce que l'on pensait jusqu'à présent incontournable dans tout Zelda (et qui étaient d'ailleurs dans le jeu d'origine) : les donjons. Certes, il y a des donjons dans le jeu mais ils sont très spéciaux (probablement conçus pour utiliser deux écrans à l'époque ou le jeu était exclusif à la Wii U).

Avec The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, Nintendo a l'occasion de revoir sa copie en offrant aux fans ce qui leur a tant manqué dans Breath of The Wild, une narration plus présente et, justement, des donjons. Avec cette première vidéo de gameplay, Nintendo n'a pas confirmé le retour de donjons "classiques" mais il y a plusieurs signes qui semblent l'accréditer. Evidemment, s'il y en a, on imagine mal Nintendo les rendre obligatoire ou imposer un ordre précis pour les faire. Cependant, on espère que cette fois-ci, il y aura de vraies incitations pour les faire tous (ou au moins une bonne partie) avec de vraies récompenses à la clé, permettant d'augmenter vraiment ses chances face à Ganondorf.

Avec cette vidéo de gameplay, on se rend bien compte cependant que le jeu va reprendre beaucoup d'éléments du jeu précédent. D'abord le monde de la surface est le même, certes "transformé", mais il y a des relais avec leur chien, des sortes de tours et (ce qui semble être) des sanctuaires. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Nintendo a mis du temps avant de dévoiler du gameplay de son jeu : on connaît déjà pas mal de choses. Deux nouveautés sautent cependant aux yeux : l'exploration verticale, obligeant le joueur à explorer des îles célestes de plus en plus hautes et surtout, l'artisanat. Désormais on peut "agglomérer" toutes sortes d'éléments pour confectionner des armes, des objets et même des véhicules. La technique semble simple mais j'avoue que je suis un peu partagé. Personnellement, le bricolage ce n'est pas trop mon truc dans les jeux mais cela reste très prometteur et on imagine déjà les associations improbables que certains joueurs vont poster sur le net après la sortie du jeu. Apparemment le jeu mettra vraiment la personnalisation et la construction en avant. On voit même à plusieurs reprises des chantiers, comme s'il fallait reconstruire des bâtiments et puis il y a la possibilité d'utiliser vraiment les éléments de son inventaire...

En ce qui concerne les îles, j'ai bien aimé l'idée qu'il fallait voir un objet tomber du ciel (même si j'imagine qu'on ne sera pas obligé de les voir tomber) pour ensuite rembobiner le temps et ainsi remonter avec lui dans le ciel. Ce pouvoir nommer Retrospective sera aussi utile en combat, pour renvoyer des projectiles. Le pouvoir infiltration est aussi une très bonne idée, pour éviter d'être constamment obligé de grimper. Evidemment ce pouvoir changera tout dans les donjons puisqu'on pourra facilement passer d'un étage à l'autre- dans un sens en tout cas). Pour les îles en elles-mêmes, j'espère qu'il y en a vraiment beaucoup et qu'elle ne sont pas trop petites... Cette vidéo a vraiment attisé ma curiosité. je me demande comment Nintendo va pouvoir articuler tous ces éléments (en plus de ceux déjà vus dans les trailers). J'ai un peu peur d'un trop plein avec un tas d'idées écartées pour le premier jeu... Je ne me fais pas trop de souci quand même. Le seul truc qui m'inquiète une fois le jeu sortie, c'est comment je vais réussir à faire des news en jouant toute la journée ?

babidu

J'ai vraiment l'impression que Nintendo, EijiAonuma et Hidemaro Fujibayashi nous observent depuis 6 ans sur la toile et qu'ils ont décidé de prendre tous les points de discordes autour de Breath of The Wild et de les corriger. Après avoir laissé entendre que la narration de Tears of the Kingdom serait moins cryptique que celle deBreath of The Wild dès l'annonce de cette suite et nous avoir montré plus de diversité dans ses ennemis tout en teasant de nouvelles possibilités de gameplay dans sa seconde bande-annonce; après nous avoir dévoilé le titre de cette suite tout en nous montrant que les diverses vidéos de techniques dans Breath of The Wild pour créer des véhicules à base de radeau et de baudruche octo ou bien en assemblant deux chariots de mines pour tout simplement voler étaient bien parvenus à leurs attentions avec l'ajout de véritables véhicules dans cette suite, Aonuma vient ni plus ni moins de nous annoncer que cette fois-ci, tous les objets collectés en jeu ne traîneront plus sans but dans nos inventaires !

Avec l'ajout du pouvoir Amalgame dans cette suite et toutes les possibilités qu'il offre, j'ai enfin compris où étaient passés les 6 années de développement de cette suite. Je suis tout simplement sidéré par toutes les implications possibles par ce nouveau pouvoir. J'ai tellement hâte de tout essayer. J'ai besoin de savoir ce que l'amalgame d'une flèche et d'une feuille aura comme effet sur mes ennemis. Mais Aonuma n'a pas fait que me rassurer sur les possibilités que cette suite s'apprête à nous offrir, il m'a aussi rassuré sur les véhicules dans cette suite.

Si ma réaction à la vue des véhicules que Link pilotait dans la bande-annonce du Nintendo Direct de février dernier était très proche de la déception, Emprise, le nouveau pouvoir de Link qui va lui permettre d'assembler des matériaux et des armes entre eux, m'excite énormément. Encore une preuve supplémentaire qu'il faut toujours avoir confiance dans Nintendo (ou tout du moins dans la Zelda Team). J'ai vraiment hâte de fabriquer mes propres montgolfières pour naviguer dans les cieux et au-dessus des flots. La crainte d'avoir à faire à une possibilité aussi gadget qu'anodine et compliquée à utiliser est désormais totalement dissipée dans mon esprit. Je suis ravi de voir que les théories autour de l'implication du peuple Sonau dans l'histoire se soient vue vérifiées dans cet extrait de gameplay et je suis tombé sous le charme des Golems, ces nouveaux ennemis qui semblent si attachants.

La petite animation de colère lorsque Link désarme le premier Golem est pour moi le détail qui prouve que les équipes de Fujibayashi aiment travailler sur cette suite. Je suis un peu déçu que l'équipe de développement du jeu ait choisi de garder telle quelles certaines musiques du jeu sans les remixer un tant soit peu mais je suis emballé par la nouvelle version du thème du jeu entendu derrière Aonuma. Enfin, les deux autres pouvoirs de Link, Rétrospective et Infiltration me laissent pour l'instant de marbre mais j'ai entièrement confiance dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom pour se révéler être le jeu de l'année 2023.

HécateSteam

J'étais inquiète face au silence de Nintendo concernant la suite de ma franchise de jeu vidéo préférée, mais la vidéo de gameplay de 10 minutes a dissipé mes doutes. Pourquoi? Parce que la présentation d'Eiji Aonuma a confirmé que les collectibles seront réellement utilisables, notamment pour les combats. C'est une amélioration significative par rapport au premier opus où j'avais l'impression de collecter des matériaux inutiles (ou exclusivement pour les repas). J'apprécie également le fait que le jeu aura un monde au sol et en l'air, comme dans Skyward Sword. Cela offrira une grande variété de terrains à explorer. Cependant, j'ai encore quelques réserves concernant le bestiaire qui pour l'instant semble être presque identique à celui de Zelda Breath of The Wild. De même, nous ne savons presque rien sur l'histoire. Mais malgré cela, je suis toujours très enthousiaste à l'idée de me plonger dans cette aventure chère à mon cœur dès sa sortie le 12 mai .

Lotario

Pour ma part, la découverte du gameplay de Tears of The Kingdom a été comme un écho. En effet, découvrir Eiji Aonuma concevoir des éléments les plus improbables les uns que les uns autres m'a renvoyé à la première année de Breath of The Wild. Si si, rappelez vous ! Combien de vidéos YouTube avons-nous vu de joueurs ayant exploité les mécaniques du titre de manière surprenante et inattendue. Pour mémoire, des joueurs on réussi à aller très haut dans le ciel d'Hyrule grâce aux composants des Octoroks. Et oui, une sorte de montgolfière en quelque sorte. Et si Nintendo, surpris par l'inventivité des joueurs avait été inspiré par les joueurs eux-mêmes ? Peut-être que Tears of The Kingdom est né de ce qu'on réalisé les joueurs dans le premier opus. En tout cas, ce fût mon sentiment en découvrant les mécaniques apportées de craft.

Sinon, que dire d'autre ? Tout semble prometteur tant par les nouveaux pouvoirs de Link que par cette nouvelle manière de découvrir Hyrule dans sa verticalité. Nintendo a peut-être aussi voulu revenir que ce qu'il a souhaité faire pour Skyward Sword : un monde au sol et dans le ciel connectés sans limite. Il est vrai que Skyward Sword ne représentait que les prémices du virage voulu pour la saga. D'ailleurs, certains éléments posent encore question comme les formes au sol type lignes de Nazca, ou les cubes dans le ciel (pouvant faire penser aux labyrinthes de BOTW). Et qui sont ces golems et d'où viennent-ils ? Pourquoi toutes cas structures n'étaient pas visibles avant ? Bref. Quoi qu'il en soit, j'ai pour ma part hâte de laisser aller mon imagination et re-découvrir un monde que je connais avec tous ces changements !Je salue aussi Nintendo de préserver aussi autant le scénario et le contenu dans sa globalité afin de nous permettre de découvrir le titre par nous-même.

GGvanrom

Comme depuis l’annonce de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom , je reste encore mitigé sur mon appréciation du titre étant donné le peu que l’on a vu pour l’instant. Je reste encore campé sur ma position de boomer, à savoir qu’il s’agit « pour l’instant » d’un Breath of The Wild bis avec une dimension créative plus poussée. J’avoue avoir été bluffé par les possibilités qui vont pouvoir être offertes par les nouveaux pouvoirs de Link, dont l’Amalgame et l’Emprise. La technologie Sonau, cette race quasi inconnue si vous n’avez pas pris la peine de fouiller le Lore de Breath of The Wild va également être mise en avant. Si en soit je n’ai rien à reprocher au gameplay de Breath of The Wild et Tears of The Kingdom , personnellement c’est encore et toujours la narration qui me manque, ainsi que des quêtes annexes d’envergures. Est-ce que cette vidéo de gameplay m’a surpris ? Oui. Est-ce qu’elle balaye toute mes craintes quant à la possibilité d’avoir une sensation de Breath of The Wild1.5 ? Pas totalement… Rendez-vous au prochain Zelda Direct, ou au plus tard le 12 mai 2023 pour mon verdict !

CONCLUSION :

A l'arrivée, il y a de l'enthousiasme mais aussi du scepticisme à la rédaction. On veut garder la tête froide et découvrir le jeu pour ce qu'il a à offrir et pas pour ce qu'on espère qu'il aura à offrir. On se calme et on boit frais à St-Tropez (ou ailleurs). En gros, on vous épargnera (pour l'instant) nos tête ahuries, avec des yeux à la Tex Avery, comme beaucoup de Youtubeurs.euses sur les miniatures de leurs vidéos (promis). On ne sortira pas non plus le gif du Toad excité (sauf là). Mon petit doigt me dit (une source infaillible) qu'on aura de toute façon l'occasion rapidement de voir d'autres séquences du jeu avant sa sortie le 12 mai prochain et donc d'en reparler. En attendant, c'est à votre tour de donner votre avis en commentaires.

