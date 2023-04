Zelda Tears of The Kingdom - Un nouvel extrait de gameplay leak en exclusivité sur Nintendo-Master !

Alors qu'un mois et demi nous sépare de la date de sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, il va être de plus en plus difficile de faire attention aux fuites pouvant venir gâcher l'effet de surprise des joueurs pour le jour J. Après le leak en décembre dernier de la Nintendo Switch OLED édition Collector, et le leak de l'Artbook en février, on passe au niveau supérieur en ce début de mois d'avril.

Par une source très fiable, à savoir le cousin de la belle-soeur de ma mère, par alliance, nous avons été en capacité de mettre la main sur un tout nouvel extrait de gameplay de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, nous vous laissons découvrir l'extrait ci-dessous.



Source : Le cousin de la belle-soeur de ma mère, par alliance