Monolith Soft (Baten Kaitos, Xenoblade...) fête ses 25 ans avec une superbe vidéo

Créé en octobre 1999 , Monolith Soft est un studio de développement qui compte chez Nintendo dont il est officiellement une filiale depuis 2007 . On lui doit les jeux de la série Xenosaga, Baten Kaitos I & II sur GameCube, les deux Project X Zone de la 3DS ou encore l'exclusivité Wii méconnue, Disaster : Day of Crisis.

Mais c'est surtout pour les jeux de la série Xenoblade Chronicles, dont le dernier Xenoblade Chronicles 3 est sorti en juillet 2022 , que le studio est connu et reconnu.

Le studio est aussi régulièrement impliqué dans bon nombre de jeux Nintendo comme Splatoon, Splatoon 3, Pikmin 3, The Legend of Zelda Skyward Sword, The Legend of Zelda : a Link Between Worlds, Animal Crossing : New Horizons, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild et The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom.

Plus les années passent et plus le studio prend de l'ampleur et de l'importance, ouvrant différentes succursales à travers le Japon. En attendant de découvrir son prochain projet, le studio fête actuellement ses 25 ans . Pour marquer le coup, Monolith Soft vient de mettre en ligne une superbe vidéo anniversaire que nous vous invitons à découvrir sur cette page.

