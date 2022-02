Xenoblade, Zelda Botw 2... Le site web de Monolith Soft se met à jour et les fans s'emballent...

Comme chaque début d'année, les fans de Nintendo espèrent que la société japonaise daignera donner son programme de l'année dans un Nintendo Direct. Généralement cela se vérifie et on peut s'attendre à trois Nintendo Direct par an, en début milieu et fin d 'année (voir les pronostics). En attendant une annonce officielle, les fans guettent le moindre petit signe. Alors lorsque le site web de Monolith Soft a droit à une petite mise à jour, les fans s'emballent... En effet, le site aurait eu droit à un leger ravalement de façade et à une mise à jour de ses données. Les droits d'auteur ont été mise à jour et pas mal de posts ont été supprimés pour ne garder que les plus récents.

Sur Reddit, un fan rappelle que le compositeur Yasunori Mitsuda a dit sur Twitter qu'il travaillait sur un nouveau projet qui serait présenté ce mois-ci. Depuis quatre ans, on sait que Monolith travaille sur un nouveau projet... Des rumeurs circulent sur un possible nouveau Xenoblade... On sait aussi qu'ils travaillent aussi sur Zelda BOTW 2...

Alors auront-nous de belles annonces d'ici peu... En attendant de le découvrir- ou pas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Traduction du post Reddit: