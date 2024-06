Le Nintendo Switch Online "relooké" a quelques heures du nouveau Nintendo Direct

Alors que les fans attendent fébrilement la diffusion d'un nouveau Nintendo Direct, plus tard aujourd'hui, on découvre ce matin que le Nintendo Switch Online vient d'être "relooké". A priori, rien de spectaculaire toutefois, puisqu'il s'agit simplement d'écrans plus épurés à dérouler vers la droite et de quelques petits changement de présentation. Mais peut-être que ce changement annonce des nouveautés ? Retrouvez quelques captures d'écran ci-dessous;

Evidemment, cela n'a pas forcément de rapport avec le Nintendo Direct mais pour en avoir le cœur net, rendez-vous sur cette page à 16h (heure de Paris).

LIRE AUSSI : NINTENDO DIRECT - JUIN 2024 - A QUOI FAUT-IL S'ATTENDRE ?

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online :

Voir aussi au sujet de Donkey Kong :

,

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube