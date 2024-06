Nintendo Direct de juin 2024 : à quoi faut-il s'attendre ?

Ca se rapproche... Bien que l'E3 n'est plus depuis pas mal de temps déjà, le salon américain garde toujours une place de choix dans les souvenirs de bon nombre de gamers que le Summer Game Fest de Geoff Keighley n'a pas réussi à altérer- bien au contraire même. Difficile de retrouver l'exaltation et la magie que provoquait l'E3 qui n'était pas simplement une vitrine promotionnelle de la production vidéoludique mais un vrai rendez-vous permettant aux professionnels et aux joueurs de se rencontrer l'espace d'une semaine. Aujourd'hui, les éditeurs font leur show, pour ne pas dire leur pub, chacun de leur côté et la magie a disparu... Reste que le mois de juin se prête idéalement aux annonces de jeux à venir pour les fêtes et c'est sans doute pour cela que Nintendo continue d'y diffuser chaque année un Nintendo Direct. Prévu, donc, en juin , ce Nintendo Direct devrait donc forcément être diffusé d'ici peu , cette semaine ou la suivante . La petite flamme qui brûle comme une vielleuse dans le cœur des gamers va-t-elle de nouveau s'enflammer ?

NINTENDO DIRECT - JUIN 2024 - NOS PREDICTIONS

Alors que la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom) se profile à l'horizon, Nintendo a déjà prévenu que la nouvelle console ne serait pas au programme du Nintendo Direct à venir. L'émission se concentrera uniquement sur les jeux Nintendo Switch prévus en 2024 .

En même temps, ce n'est pas plus mal car une fois Luigi's Mansion 2 HD sorti (le 27 juin 2024 ) il n'y aura officiellement plus aucun jeu Nintendo prévu en 2024 sur Nintendo Switch (ou presque, Nintendo ayant annoncé par surprise la sortie de Nintendo World Championships: NES Edition le 18 juillet prochain ). On sait cependant que Légendes Pokémon : Z-A sortira sur Switch en 2025 et que Metroid Prime 4 est toujours prévu au catalogue de l'actuelle console (mais sans date). Par ailleurs, de nombreux jeux tiers ont déjà été annoncés pour la Switch en 2024 comme FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed ou encore Sonic X Shadow Generations.

Le dernier Noël de la Switch

Il n'en reste pas moins que Nintendo doit remplir son catalogue avec des hits instantanés pour ne pas être zappé pendant les fêtes de fin d'année. C'est important : Nintendo ne doit pas perdre de joueurs en chemin et assurer une bonne transition en permettant aux possesseurs de Switch de trouver leur bonheur avec de "nouveaux" titres à même de les faire patienter jusqu'à la sortie de la nouvelle console. Il ne faut pas qu'ils soient tentés d'investir dans une autre console...

Pendant longtemps, on a cru que 2024 verrait enfin la sortie de la NS2 et d'après certaines rumeurs, c'était prévu. Cependant, il semblerait que Nintendo ait changé brutalement ses plans et vise désormais une sortie début 2025. Si cela reste à confirmer, il se pourrait malgré tout que le catalogue de la Switch actuelle continue d'être alimenté en jeux, même une fois la sortie de la nouvelle console.

Là encore, on ne peut que se perdre en conjectures. Il y a trop d'inconnues à commencer par l'hypothétique rétrocompatibilité de la NS2. On note cependant que depuis plusieurs mois , les jeux Nintendo qui sortent sur Nintendo Switch sont des remasters / remakes (comme Mario vs. Donkey Kong et Paper Mario : La Porte Millénaire) ou des "petits" jeux (comme Princess Peach: Showtime!) comme si Nintendo gardait ses "grosses" cartouches pour la suite. Ainsi, même si la NS2 est rétrocompatible, il n'en reste pas moins que les derniers jeux Nintendo Switch ont comme un goût de fin de règne.

Metroid ou pas Metroid ?

Ce Nintendo Direct peut-il inverser la tendance et nous surprendre à ce niveau-là ? Par exemple, Metroid Prime 4 peut-il finalement être annoncé lors de ce Direct et sortir sur Nintendo Switch ? A dire vrai, ce serait logique puisque le jeu est annoncé sur la console de Nintendo et que sa fin se rapproche rapidement... Pour autant, ce serait malgré tout étonnant. Après sept ans d'attente , ce serait étrange de voir ce titre débarquer uniquement sur Switch alors qu'il ferait une vitrine parfaite pour la NS2 (tout en sortant aussi sur la console actuelle comme annoncé depuis toujours ). Certes, Metroid Prime 4 peut sortir d'abord sur Switch puis ensuite avoir une version spéciale sur NS2 mais cela amoindrirait son impact.

Après, est-ce que Metroid Prime 4 aura droit à une version NS2, ça c'est une autre histoire !

Par contre, il serait peut-être temps, après Metroid Prime Remastered, de voir débarquer Metroid Prime 2 : Echoes et Metroid Prime 3 : Corruption sur Nintendo Switch. Les jeux pourraient, comme le premier, sortir dans la foulée du Direct et Nintendo pourrait en profiter pour dévoiler enfin un teaser ou trailer de l'épisode 4.

Evidemment vu les titres qui sortent depuis le début de l'année , on aurait tendance à penser que Nintendo va continuer sur sa lancée en continuant à piocher dans ses anciens catalogues notamment ceux de la Gamecube, de la Wii, de la Wii U mais aussi de la DS et de la 3DS.

C'est dans les vieilles consoles...

Sur 3DS, des titres comme Kid Icarus : Uprising, Kirby : Planet Robobot, Kirby Triple Deluxe ou encore The Legend of Zelda : A Link Between Worlds ont tout ce qu'il faut pour être portés sur console de salon. Cependant, si tout est possible, pour le moment, ce qui semble se dessiner, c'est le retour de la licence Pullblox... Et pourquoi pas ? Les jeux précédemment sortis sont excellents et la licence aurait toute sa place sur Nintendo Switch. Peut-être avec un portage de la version Wii U, Pullblox World ?

A ce propos, sur Wii U, il reste encore quelques jeux qui pourraient revenir comme Xenoblade Chronicles X, Nintendo Land, Paper Mario : Color Splash ou encore Animal Crossing : amiibo Festival (avec Nintendo, tout est possible n'oubliez pas !)

Cependant, à en croire une autre rumeur, il se pourrait bien que ce soit Kirby et le pinceau arc-en-ciel, un jeu entièrement tactile qui finalement revienne sur Switch cette année (et, pourquoi pas, tant qu'on y est, en bundle avec le jeu NDS, Kirby et le Pinceau du Pouvoir qui est vraiment génial).

Zelda superstar

Evidemment, en parlant de Wii U, impossible de ne pas évoquer The Legend of Zelda : The Wind Waker HD (re-sorti il y a tout juste 10 ans !) et The Legend of Zelda : Twilight Princess HD, les remakes des Zelda GameCube, maintes fois annoncés (officieusement) et toujours aux abonnés absents. L'un de ces deux jeux (voire les deux) pourrait-il tenter sa chance en 2024 ? A dire vrai, c'est maintenant ou jamais l'année prochaine (ou celle d'après- ou la suivante).

il est vrai que chaque année on s'attend à retrouver au moins un Zelda (et un Mario), et malgré cette année charnière, on peut s'attendre à ce que ce soit encore le cas. Il faut dire que Nintendo a l'embarras du choix avec Zelda. Outre les Zelda HD et The Legend of Zelda : A Link Between Worlds, on peut envisager un remake de The Legend of Zelda : Oracle of Seasons ou même de The Legend of Zelda : Tri Force Heroes.

Mais faut-il forcément que Zelda revienne cette année avec un remake ? Nintendo peut par exemple nous surprendre avec un spin off mettant en avant un personnage secondaire voire même la princesse Zelda, ou encore proposer un nouveau Hyrule Warriors, en rapport avec le dernier Zelda.

Pokémon en embuscade

Mais il n'y a pas que Mario et Zelda que l'on s'attend à retrouver chaque année . Habituellement, la fin d'année rime avec Pokémon.

Seulement, pour le moment, pas de Pokémon à l'horizon puisque le prochain jeu Pokémon, Légendes Pokémon : Z-A est annoncé pour 2025 . Vu le nombre de joueurs sur Switch (et de fans de Pokémon), là encore il serait étonnant que Nintendo et The Pokémon Company ne proposent pas quelque chose. Et, forcément, encore une fois, on pense à un remake d'un opus 2D...

De toute façon, pour ce Nintendo Direct, on a du mal à espérer autre chose que des remakes ou des "petits" jeux. On aimerait envisager l'annonce d'un nouveau Donkey Kong ou découvrir une nouvelle licence forte. Cependant, Nintendo n'a aucune raison valable de mettre en avant un grand jeu qui pourrait faire de l'ombre aux prochains titres qui accompagneront la sortie de la NS2.

On s'attend donc plutôt à retrouver au milieu de quelques portages de titres tiers, des jeux indépendants, des remakes et peut-être aussi des spin-off et des party-games comme Mario Party, par exemple. De toute façon, comme à chaque fois, mieux vaut n'avoir pas de trop grosses attentes pour éviter d'être déçu et, au contraire, être agréablement surpris !

Voilà, il ne reste plus qu'à annoncer le Nintendo Direct car, de notre côté, notre body est ready !

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et de partager vos attentes en commentaires.

