Kirby et le pinceau arc-en-ciel et Fullblox : les jeux Wii U et 3DS bientôt de retour sur Nintendo Switch ?

Pour sa huitième année de commercialisation, la Nintendo Switch a tendance a nous resservir du réchauffé avec des remakes, des compilations et des remasters d'anciens jeux ayant déjà fait leurs preuves. Et même si cela assure à la console de "nouveaux" jeux de qualité mais aussi à de nouvelles générations de joueurs de parfaire leur éducation vidéoludique, nous sommes malgré tout nombreux à attendre de "vraies" nouveautés...

Cependant, il faudra probablement attendre la sortir du successeur de la Nintendo Switch pour découvrir de nouveaux opus de nos franchises préférées voire de nouvelles licences à même de nous créer de nouveaux souvenirs.

En attendant, il faut probablement s'attendre à ce que d'autres anciens jeux Nintendo soient portés sur Switch. En même temps, Nintendo à l'embarras du choix. Rien que sur Wii U, il reste encore des exclusivités qui n'ont toujours pas été portées sur la console hybride. Parmi elles, Kirby et le pinceau arc-en-ciel, un titre entièrement tactile sorti en 2015.

Si vous êtes fan ou que vous ne connaissez pas encore ce titre, sachez que Nintendo vient de le redéposer en Australie. Notez qu'il ne s'agit pas d'un renouvellement mais bien du dépôt d'une nouvelle marque, ce qui pourrait laisser penser qu'il s'agit bien d'un nouveau jeu, ou plutôt d'une nouvelle version conçue pour la Switch.

Un autre titre a d'ailleurs eu droit au même traitement : Fullblox (Stretchmo en anglais), une version Free-to-play du casse-tête Pullblox et Fallblox sortie lui aussi en 2015 mais sur 3DS. Alors, allons-nous bientôt retrouver Kirby et le pinceau arc-en-ciel et Fullblox sur Nintendo Switch ? Seul l'avenir nous le dira... .

Pour plus de détails sur :

,

Lire aussi :

Source : Vooks