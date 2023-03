Nintendo Wii U et 3DS : les coups de cœur de la rédaction

Retrouvez notre dossier spécial sur la 3DS et la Wii U alors qu'une page importante se tourne ces jours-ci avec la fermeture des boutiques en ligne des deux consoles. Au menu, un édito spécial (ci-dessous), une sélection de jeux incontournables sur Wii U et sur Nintendo 3DS, les ultimes promotions des deux consoles ainsi qu'une liste des démos et des jeux gratuits à récupérer avant la date fatidique. Enjoy !

GAME OVER THE RAINBOW

Alors que les achats sur l'eShop de la 3DS et de la Wii U ne seront plus possible dès le 27 mars 2023, nous avons eu envie de faire un petit voyage dans le temps en nous remémorant les bons moments passés sur ces deux consoles Nintendo qui marquent la fin d'une époque, celle de Satoru Iwata mais aussi des deux marchés, portable et salon, qui ont aujourd'hui fusionné avec la Nintendo Switch. Retrouvez ci-dessous, les coups de cœur 3DS et Wii U de l'équipe de newsers de Nintendo-Master. Evidemment, nous vous invitons à donner les vôtres en commentaires. N'oubliez pas les autres news (en bas de page) qui vous aideront à récupérer les titres gratuits mais aussi tous les jeux disponibles encore quelques jours sur les deux eShop.

Et tant que je suis là, autant ouvrir le bal, foi de rifraff !

Ma 3DS

Je suis un grand fan de la 3DS, et plus spécialement de la New 3DS XL. Contrairement à pas mal de joueurs, j'ai toujours adoré la 3d sans lunettes qui donne une meilleure résolution et (forcément) un relief étonnant aux jeux les plus basiques. Les épisodes de Kirby, Super Mario et Zelda qui sont sortis sur la console ont vraiment été sublimés par cet effet dont je ne me lasse toujours pas. J'aime par exemple simplement regarder les animations 3d de Puzzle troc (et ce serait bien d 'ailleurs que Nintendo nous aide à tous les obtenir...) Je rejoue aussi souvent à certains titres comme Kirby : Planet Robobot, Donkey Kong Country Returns 3D et Super Mario 3D Land qui sont parfaitement adaptés au support. Super Mario 3D Land n'aurait sans doute pas la même force sans la 3D avec ces niveaux vertigineux qui jouent avec les perspectives de manière savante. Resident Evil : Revelations a été une claque pour moi à l'époque. La preuve qu'un jeu portable, parfaitement pensé pour, pouvait réussir à nous faire ressentir des émotions jusque-là réservées aux consoles de salon... Il y a énormément de jeux, même "petits", que je trouve fascinants en 3D : Mighty Switch Force!, SpeedThru : Potzol's Puzzle, PullBlox, Splash or Crash, etc. Même les vieux jeux sont excellents en 3D. Quitte à rejouer à Altered beast, à Fantasy Zone ou encore aux premiers Sonic, je préfère relancer les versions 3D Classics. Bien que je sois passé sur Switch, ma 3DS est toujours chargée, au cas ou j'aurai l'envie subite de rejouer à un jeu 3DS ou NDS. Et oui, ça me prend comme une envie de chiner (j'ai bien écris chiner, j'adore les brocantes).

Parmi les derniers jeux que j'ai lancé récemment :

Nintendo 3DS Guide : Louvre : un guide drôlement bien fait, et l'une des grandes fiertés de Miyamoto.

: un guide drôlement bien fait, et l'une des grandes fiertés de Miyamoto. Professeur Layton Vs. Phoenix Wright : Ace Attorney : un cross-over génial qui nous donne le meilleur des deux licences qui font partie de mes licences préférées. Et en plus, c'est en français contrairement à Phoenix Wright : Ace Attorney - Spirit of Justice , excellent mais malheureusement uniquement en anglais...

: un cross-over génial qui nous donne le meilleur des deux licences qui font partie de mes licences préférées. Et en plus, c'est en français contrairement à , excellent mais malheureusement uniquement en anglais... Kid Icarus : Uprising: ce jeu est une hallucination. Le gameplay est étonnant (au point que le jeu était livré avec un socle pour poser la console !) mais c'est une petite merveille bourrée d'humour, de surprises et de séquences ahurissantes ! Là encore, la 3d fait des merveilles. En plus, il y avait des cartes RA Panini à collectionner. Mythique !

Ma Wii U

Malgré ses défauts, j'ai défendu la Wii U pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, l'allumer est toute une histoire avec mon gros HDD à connecter (et qui ne fonctionne pas toujours #vdm) et tout ses fils qui partent dans tous les sens (sensor bar incluse) sans parler de son GrosPad et des nombreuses manettes de la console (Wiimote, Nunchuck, Wii U Pro, classique...) La console a cependant des atouts mais il faut vraiment le vouloir pour en profiter. Le gameplay asymétrique fonctionne bien lorsqu'il est utilisé comme en multijoueur ou, en jeu solo, comme un handicap... Cependant, regarder deux écrans en même temps n'est pas une aussi bonne idée que ça et finalement, la grande force de la console, c'était, selon moi, le "off-TV". Nintendo l'a compris mais trop tard. Il reste encore des jeux exclusifs mais aussi des versions spéciales de certains titres multi qui rendent malgré tout la console unique. Et puis, la console peut aussi servir de Wii et le GamePad, d'écran d'appoint. La console était pleine de promesses et c'est vraiment dommage que beaucoup n'aient pas été tenues. La caméra n'a jamais vraiment servi. Il n'y a pas eu d'application photo, musique, dessin, télé, comme prévu initialement. Entre sa présentation et sa sortie, la console a, en outre, perdu de sa puissance- même si pour moi, elle reste visiblement plus puissante que la Nintendo Switch lorsque je compare les versions des jeux sortis sur les deux consoles. Peu importe, en même temps. la Wii U aura été le brouillon de la Nintendo Switch mais aussi une plateforme d'expérimentation. Je ne l'allume plus trop souvent mais je la garde précieusement.

Parmi les derniers jeux que j'ai lancé récemment :

Nintendo Land​ : l'assurance d'une bonne soirée entre amis. Perso, j'aime beaucoup le jeu de Donkey Kong. Si la place du jeu avait remplacé la place Mii de la console (dont l'utilité m'a toujorus échappé) et chaque jeu vendu indépendamment (accessibles sur le GamePad) cela n'aurait rien changé mais j'avais envie de l'écrire encore une fois; je radote, même par écris.

: l'assurance d'une bonne soirée entre amis. Perso, j'aime beaucoup le jeu de Donkey Kong. Si la place du jeu avait remplacé la place Mii de la console (dont l'utilité m'a toujorus échappé) et chaque jeu vendu indépendamment (accessibles sur le GamePad) cela n'aurait rien changé mais j'avais envie de l'écrire encore une fois; je radote, même par écris. The Legend of Zelda : The Wind Waker HD : c'est un jeu magique. Sa musique, son style graphique, ses couleurs, sa petite mémé qui dit au revoir à Link au début (oh, non, ça y est : je pleure). Tout est mythique et cette version est vraiment très réussie.

: c'est un jeu magique. Sa musique, son style graphique, ses couleurs, sa petite mémé qui dit au revoir à Link au début (oh, non, ça y est : je pleure). Tout est mythique et cette version est vraiment très réussie. The Legend of Zelda : Spirit Tracks (NDS) : c'est une super idée d'avoir porté les jeux NDS sur Wii U (dommage qu'ils ne soient pas aussi sortis sur 3DS...) et avec toutes les configurations disponibles, on peut varier les affichages en fonction des situations

(NDS) : c'est une super idée d'avoir porté les jeux NDS sur Wii U (dommage qu'ils ne soient pas aussi sortis sur 3DS...) et avec toutes les configurations disponibles, on peut varier les affichages en fonction des situations Super Mario Galaxy 2 : en attendant que le jeu ressorte sur Switch (dans une compilation- source : je viens d'y penser) j'ai eu envie de le refaire et il est toujours aussi bien ! C'est rare que je trouve un épisode 2 tout aussi réussi que le premier voire mieux (dans sa structure).

Avec la Nintendo Switch, Nintendo a réussi à conjuguer la singularité de ses consoles précédentes avec le marché "classique" de ses concurrents, rendant sa nouvelle console beaucoup plus universelle. Je garde malgré tout, une petite place dans mon cœur de gamer pour la Wii U et à la 3DS me rappelant époque ou la communauté Nintendo était, certes, plus restreinte mais beaucoup plus affirmée et passionnée.

Avant la fermeture définitive de l'eShop, un fan achète tous les jeux uniquement téléchargeables sur 3DS et Wii U

-----------------------------------------

On continu notre voyage avec l'avis de babidu

3DS

Concernant la fermeture prochaine des eShop de la Nintendo Wii U et de la Nintendo 3DS, je ne retiens pas simplement que quelques jeux mais pléthore de bons souvenirs. Entre le StreetPass de la Nintendo 3DS (quelle idée de génie) et ses thèmes dynamiques, la Nintendo 3DS est une console qui va me manquer, même si je suis incapable de rejouer sur celle-ci en raison de son ergonomie épouvantable et de sa résolution bien trop archaïque.

Je retiens principalement ces titres dont je déplore la disparition du magasin en ligne :

Fire Emblem Fates : Révélation​ : conclusion parfaite d’une trilogie imparfaite, ce troisième opus, exclusif à l’édition collector du titre ou à l’eShop avait su me marquer par ses choix intéressants et sa belle conclusion en amenant la nuance dans l’univers sinon trop manichéens des opus Fates. Si vous aviez aimé Héritage ou Conquête, Révélation est une évidence. Malheureusement il vous faudra vous tourner vers le marché de l’occasion pour y jouer, le jeu ayant déjà disparu de l’eShop.

Luigi’s Mansion 2 : Si cet opus reste malgré tout en deçà de son successeur et de son prédécesseur, il en reste néanmoins un excellent jeu qui devrait plaire à tous les amateurs du genre survival horror dont il détourne les codes et des jeux d’aventures. Son ambiance et ses musiques en font un jeu exceptionnel.

The Legend of Zelda : Tri Force Heroes : C’est bien simple, c’est LE Zelda dont j’aimerais un remake et mieux encore une suite. Incroyable aventure coopérative qui ne nécéssitait qu’une cartouche du jeu pour permettre à trois joueurs armés d’une Nintendo 3DS chacun de découvrir une aventure tout bonnement folle. Les niveaux se succèdent, amenant chacun avec eux nouveautés et instants mémorables, et regorgent de bonnes idées. Partager une unique barre de vie commune aux trois joueurs ? Excellente idée. Permettre de jouer en ligne et de se faire comprendre via un système d’emote à l’effigie de Link ? Très bonne idée qui fonctionne vraiment bien en jeu. Je rêve d’un The Legend of Zelda : Four Force Heroes sur Nintendo Switch tant j’ai aimé l’expérience Tri Force Heroes. En quelques mots : Tri Force Heroes est Four Sword Adventures en mieux, plus profond et avec plus d’ambitions.

Wii U

En ce qui concerne la Nintendo Wii U, j’aimerais mettre en lumière ces quelques titres :

StarFox Guard : Sorte de mini-jeux plus aboutis dans l’univers de Star Fox et sortis en même temps que l’effroyable StarFox Zero, ce StarFox Guard permettait de vivre une courte aventure et proposait une expérience bien pensée et amusante pour les possesseurs de la Nintendo Wii U.

Affordable Space Adventures : L’un des meilleurs jeux de la ludothèque de la console. Cette aventure indépendante signée KnapNok Games fait partie de mon panthéon d’expérience vidéo ludique tant celle-ci embrasse le potentiel de la console à pleine bouche. Usant intelligemment du Gamepad dont même Nintendo ne voulait plus, Affordable Space Adventures à tout pour vous marquer, que ce soit par son scénario, son ambiance mais aussi et surtout sa façon d’être joué. Foncez télécharger ce classique sur vos Wii U !

Nintendo Land : Excellent jeu-concept présentant les spécificités du GamePad de la Nintendo Wii U, ce party-game amusant en solo comme en multijoueur ne sortira jamais, en raison de son concept, sur Nintendo Switch. Un fait bien dommage au vu de la qualité de ses mini-jeux Luigi's Mansion, Metroid ou encore F-Zero. Un grand classique de la console qui aurait dû être proposé d'office avec celle-ci pour en assurer son succès.

Pikmin 3 : La meilleure façon de jouer à ce titre (en attendant Pikmin 4 cet été) est sur Nintendo Wii U. Armez-vous du GamePad, d'une Wiimote et d'un Nunchuk et à vous le meilleur jeu de stratégie/aventure sur la Nintendo Wii U. La version Nintendo Switch ne propose pas de jouer au jeu sur deux écrans en même temps, au grand damn de votre serviteur. Je ne vous ferez pas l’affront de rajouter The Wind Walker HD et de Twilight Princess HD sur cette liste tant leur absence sur Nintendo Switch est un déchirement pour moi.

----------------------------------------------

On passe à notre ggvanrom national :

Coup de cœur eShop 3DS

Sorti en 2012 sur l’eShop de la 3DS, Code of Princess fût pour moi mon tout premier achat dématérialisé. Proposé aujourd’hui une trentaine d’euros sur l’eShop de la 3DS, le titre propose une combinaison idéale entre hack & slash et RPG.

Dillon’s Rolling Western

Développé par Vanpool, Dillon’s Rolling Western nous propose une aventure totalement originale mêlant action et tower défense dans un univers wertern. Si l’on couple à ça le fait que l’on contrôle un tatou d’un charisme fou, il est vraiment dommage que la licence n’ait pas (encore ?) eut le droit à un dépoussiérage sur Nintendo Switch

Celui-là c’est un peu une perle rare. Accessible à l’époque uniquement en utilisant nos points étoiles sur le catalogue de cadeaux de Nintendo, ce jeu de Picross proposait comme son nom l’indique de nombreux puzzle avec des illustrations tirées de The Legend of Zelda : Twilight Princess. Une valeure sûre pour les amateurs du genre

Fire Emblem Fates : Revelation

Si ce n’est pas nécessairement mon épisode préféré, c’est avant tout par le choix fait de séparer l’aventure en 2 arcs distincts, puis de proposer une 3ème route via le DLC Revelation. Pour jouer à cet épisode il y avait 2 solution : avoir la chance de mettre la main sur l’édition Limitée qui proposait les 3 arcs sur une seule cartouche, ou bien l’acheter sur l’eShop. Bon courage pour mettre la main sur une édition limitée à prix décent aujourd’hui.

Pokémon Rouge / Bleu / Jaune / Or / Argent / Cristal

Si Nintendo et Game Freak ne semblent pas encore disposés à nous fournir ces pépites sur les consoles Virtuelles de la Nintendo Switch, le dernier moyen à l’heure actuelle d’obtenir les jeux de manière légale à prix correct reste le téléchargement via l’eShop de la Nintendo 3DS.

Alors que nous avons eu le droit à la première trilogie en version physique sur Nintendo DS, accompagnée d’une traduction française, ainsi qu’un Apollo Justice qui se déroule plusieurs année après que Phoenix perde son droit d’exercer, Capcom a subitement lâché sa licence lors de son arrivée sur 3DS, en proposant les épisodes Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies et Spirit of Justice uniquement en dématérialisé, et sous-titré en anglais. A récupérer dès que possible si vous êtes un fan de la licence et que la langue de Shakespeare ne vous fait pas peur.

Si sa suite Apocalypse avait eu le droit à sa sortie en version physique, Shin Megami Tensei IV reste à ce jour une exclusivité numérique sur l’eShop européen de la Nintendo 3DS. Il reste encore aujourd’hui un excellent épisode issu des studios d’Atlus.

Un de mes titres préférés du catalogue eShop de la Nintendo 3DS. Développé par Game Freak, le titre est un jeu de rythme déguisé sous la forme d’un jeu de plateforme. Bien qu’assez courtes, les aventures du jeune Tempo sur la planète Melodia restent encore à ce jour un super souvenir me concernant.

Weapon Shop de Omasse

Encore un petit ovni sur catalogue 3DS. Le titre vous propose d’incarner un apprenti forgeron dont la mission est de forger des armes sur-mesure pour répondre aux requêtes des aventuriers de passage. Une arme correctement préparée via les différentes interactions avec la forge, c’est un aventurier qui a une chance supplémentaire de revenir en vie, et donc une amélioration notable de votre réputation. Un jeu répétitif dans la forme, mais au final tellement addictif.

Indispensables Wii U

Un classique de la console qui nous a permis de découvrir un tas de fonctionnalités offertes par le GamePad qui auront au final pratiquement toutes été oubliées après le déclin de la console.

Toujours pas au RDV sur Nintendo Switch alors que leur attente est toujours aussi forte auprès des fans de la licence, le seul moyen pour jouer à ces titres dans les meilleures conditions sont les versions Wii U.

Xenoblade Chronicles X

Là encore, une hérésie pour moi que Xenoblade Chronicles X n’ait pas eu le droit à son portage sur Nintendo Switch. Bien que complètement à part des 3 autres opus, celui-ci proposait un contenu tout simplement gargantuesque sur Wii U, et obtenir sa licence de pilotage de Skell reste encore à l’heure d’aujourd’hui mon meilleur moment de joueur sur Wii U.

Mon premier jeu sur Wii U, et aussi celui qui m’a fait clairement criser le jour de la sortie de la Wii U avec ses bugs au lancement et ses temps de chargement infini. Mais une fois passé ces déboires, j’avais pu expérimenter ma première expérience de jeu asymétrique, et quoiqu’on en dise, le fait que l’action continue de se dérouler quand on fouille dans notre sac via le GamePad reste encore aujourd’hui un élément de gameplay intense. Ubisoft a bien essayé de porter le titre sur consoles concurrentes pour « rentabiliser les pertes », mais pour l’heure, la version Wii U reste définitivement la meilleure.

------------------------------------------

Ainsi se termine notre petit voyage vers la 3DS et la Wii U, vers une époque pas si éloignée que ça mais pourtant déjà loin... Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos souvenirs en commentaires.

