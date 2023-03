Nintendo Wii U : les jeux et applications à ne pas manquer avant la fin du Nintendo eShop de la Wii U

Le 28 mars prochain, il ne sera plus possible de faire des achats sur l'eShop de la 3DS et de la Wii U . On vous a déjà fait le tour du propriétaire de l'eShop de la 3DS et voici celui de la Wii U. Contrairement à la 3DS, il y a moins de jeux sur l'eShop de la Wii U. la console garde malgré tout des exclusivités (notamment Xenoblade Chronicles X, The Legend of Zelda : Twilight Princess HD ou encore Mario Tennis : Ultra Smash) ou encore des titres multi spécialement développés pour la Wii U (comme Batman: Arkham City - Armored Edition par exemple). ici on se concentrera sur les titres uniquement téléchargeables sachant que beaucoup ont déjà disparu... La console reste un écrin important pour réunir pas mal de jeux des consoles Nintendo précédentes (en attendant que Nintendo les propose à nouveau sur Nintendo Switch.)

Quelques titres téléchargeables sur l'eShop de la Wii U :

The Girl and the Robot : 9,99 €

Affordable Space Adventures : 18,99€

Batman: Arkham Origins Blackgate – Deluxe Edition : 19,99€

Terraria :19,99€

Stealth Inc 2: A Game of Clones : 9,99 €

Little Inferno : 9,99 €

Thomas Was Alone : 7,99 €

Toki Tori 2+ : 14,99 €

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition : 13,99 €

Art of Balance : 8,99 €

Lovely Planet : 9,99 €*

Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars :19,99 €

Pullblox World : 9,99 €

Axiom Verge : 17,99 €

Severed : 14,99€ (gratuit si acheté sur 3Ds et vice-versa)

Don't Starve: Giant Edition : 1",99€

The Swapper 14,99€

Unepic : 9,99€

DuckTales: Remastered : 14,99€

FAST Racing NEO : 14,99€

Nano Assault Neo : 9,99€

Jeux de la gamme Nintendo Selects à 24,99€ :

The Legend of Zelda : The Wind Waker HD

Mario Party 10

New Super mario Bros. + New Super Luigi U

Donkey Kong Country Tropical Freeze

Super Mario 3D World

Captain Toad : Treasure Tracker

Wii Party U

Pikmin 3

Nintendo Land

Jeux Wii à 19,99€

Punch-Out!

Metroid Prime Trilogy

Pandora's Tower

Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy 2

Wario Land : The Shake Dimension

Sin and Punishment : Successor of the Skies

A Shadow's Tale

Xenoblade Chronicles

Kirby's Adventure Wii

Kirby: Au Fil de l'Aventure

Pikmin

Pikmin 2

New Super Mario Bros. Wii

Beat the Beat: Rythm Paradise

Rayman contre les lapins crétins

Resident Evil 4 Wii edition

Mario Sports Mix

PokéPark Wii : la grande aventure de Pikachu

Project zero 2: Wii Edition

Metroid Other M

Donkey Kong: Jungle Beat

Donky Kong Country Returns

WarioWare Smooth Moves

Zack and Wiki : Le Trésor de Barbaros

The legend of Zelda: Skyword Sword

Mario Strikers Charged Football

Jeux NDS à 9,99€

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

​The Legend of Zelda: Spirit Tracks

Super Mario 64

Metroid Prime Hunters

Fire Emblem: Shadow Dragon

Mario & Luigi: Les Frères du temps

New Super Mario Bros.

Mario Kart DS

Pokémon Ranger

Pokémon Ranger: Nuit sur Almia

Pokémon Ranger: Sillages de Lumière

Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs...

Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours

Yoshi's Island DS

Yoshi Touch & Go

WarioWare : Touched!

Kirby : les Souris attaquent

Kirby Mass Attack

Kirby : Les Pinceaux du Pouvoir

Advance Wars : Dual Strike

Animal Crossing : Wild World

Mario Slam Basketball

Programme d'entraînement Cérébral du Dr Kawashima

Cérébrale Académie

Wario Master of Disguise

Picross 3D

Star Fox Command

Mario Vs Donkey Kong 2 : La Marche des Minis

Donkey Kong Jungle Climber

Mario Party DS

Nintendo présente : La Maison du style

Sélection des 70 jeux GBA à 6,99€

The Legend of Zelda : The Minish Cap

Metroid : Zero Mission

Metroid Fusion

Fire Emblem

Fire Emblem : the Sacred Stones

Final Fantasy Tactics Advance

Wario Land 4

Super Mario Advance

Super Mario World : Super Mario Advance 2

Yoshi's island : Super Mario Advance 3

Super Mario Advance 4 : Super Mario Bros. 3

Golden Sun

Golden sun : The Lost Age

Drill Dozer

Pokémon Pinball Ruby & Sapphire

Klonoa : Empire of Dreams

Wario Ware, INC : Mega Mini Jeux

Game & Watch Gallery Advance

Mario vs Donkey Kong

F-Zero : GP Legend

Kirby : Nightmare in Dream Land

Kirby et le LABYRINTHE DES MIROIRS

Rayman Advance

Rayman 3

Mario & Luigi : Superstar Saga

Mario Kart Super Circuit

Castlevania Aria of Sorrow

Castlevania Harmony of Dissonance

Castlevania

DK : King of Swing

Mario Golf : Advance Tour

Mario Power Tennis

Advance Wars

Advance Wars 2 : Black Hole Rising

Mario Party Advance

F-Zero Maximum Velocity

Pocky & Rocky with Becky

Super Ghouls 'N Ghosts

Kuru Kuru Kururin

Super Mario Ball

21 jeux N64 à 9,99€

The Legend of Zelda : Ocarina of Time

The Legend of Zelda : Majora's Mask

Paper Mario

Donkey Kong 64

Mario Kart 64

Sin & Punishment

Yoshi's Story

Ogre Battle 64

F-Zero X

Star Fox 64

Mario Party

Mario Party 2

Kirby 64

Excitebike 64

Pokémon Snap

1080° Snowboarding

Mario Tennis

Bomberman 64

Wave Race 64

Mario Golf

Harvest Moon 64

Sélection des 49 jeux Super Nintendo à 7,99€

The Legend of Zelda : A Link to the Past

Super Mario RPG

Super Metroid

Donkey Kong Country 2 : Diddy's Kong Quest

Donkey Kong Country 3 : Dixie Kong

Super Mario Kart

EarthBound (9,99€)

Kirby Super Star

Super Ghouls'n Ghosts

Demon's Crest

Super Punch-Out!!

The Legend of The Mystical Ninja

Street Fighter II Turbo

Pilotwings

Kirby's Dream CoursePac-Attack

Super Castlevania IV

Sélection des 89 jeux Super Nintendo à 4,99€

Duck Hunt

Mario Bros.

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. : The Lost Levels

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

The legend of Zelda

Zelda II

Metroid

Kid Icarus

Kirby's Adventure

Donkey Kong

Donkey Kong 3

Donkey Kong Jr

Donkey Kong Jr. Math

Street Fighter 2010: The Final Fight

Adventures of Lolo

Clu Clu Land

Balloon Fight

Ghosts'n Goblins

Ninja Gaiden

Mega Man

Dr. Mario

Castlevania

Castlevania II : Simon's Quest

Castlevania III : Dracula's Curse

Gradius

Galaga

Dig Dug

Dig Dug II

Xevious

EarthBound Beginnings (6,99€)

Titres en promotion sur l'eShop de la Wii U :

Titres "gratuits" sur l'eShop de la Wii U :

