Nintendo annonce la fin des achats sur les eShop de la 3DS et de la Wii U

C'est la fin d 'une époque. Nintendo annonce aujourd'hui la fin de l'eShop de la Wii U et de la 3DS. Concrètement dès le 23 mai 2022 , vous ne pourrez plus utiliser une carte de crédit pour ajouter des fonds sur l'eShop des deux consoles. Vous pourrez néanmoins continuer d'utiliser des cartes prépayées eShop jusqu'au 29 août 2022 . Précisons que vous pourrez toujours alimenter votre solde Wii U et 3DS via l'eShop de la Nintendo Switch à condition, bien sûr d'avoir associé votre Identifiant Nintendo Network à votre Compte Nintendo. Si vous avez des codes de téléchargement vous pourrez aussi encore les utiliser jusqu' en mai 2023 . A ce moment là, par contre, ce sera la fin. Vous ne pourrez plus acheter de jeux ni sur Wii U ni sur 3DS; même les démos gratuites ne pourront plus être téléchargées (si vous ne les avez jamais téléchargées jusque-là.) Sur New 3DS, vous ne pourrez plus acheter de thèmes et seul une poignée de thèmes gratuits resteront disponibles. Cependant, vous pourrez toujours retélécharger les jeux, les thèmes et les démos que vous avez déjà acheté et/ou téléchargé au moins une fois et vous pourrez toujours les mettre à jour et même profiter du jeu en ligne- pour les jeux qui ont encore des modes en ligne actifs. Nintendo rassure d'ailleurs en précisant que "même après fin mars 2023, et dans un avenir prévisible, il sera toujours possible de retélécharger des jeux et des DLC, de recevoir des mises à jour logicielles et de jouer en ligne sur Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS."

Cependant, c'est bien une page qui se tourne chez Nintendo. La firme justifie cette annonce en expliquant que "cela fait partie du cycle de vie naturel de toute gamme de produits, car il devient moins utilisé par les consommateurs au fil du temps". Les eShop de la Wii U et de la 3DS sont remplis de jeux (notamment Virtual Console mais pas que) qui pour le moment ne sont disponibles que sur ces deux consoles. Nous vous conseillons d'aller y faire un tour tant qu'il est encore temps (voir notre dossier sur la Wii U.) Retrouvez ci-dessous toutes les dates importantes, les questions-réponses et tous les détails de la fin de l'eShop de la 3DS et de la Wii U, et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Notez que vous pourrez aussi accéder à tous vos souvenirs Wii U et 3DS via un site dédié (voir ici) mais on y reviendra dans une news spéciale.

