La Nintendo Switch a sept ans aujourd'hui et plus de 11 000 jeux sur l'eShop

Comme le temps passe vite. Il y a sept ans , jour pour jour, la Nintendo Switch débarquait dans nos vies. A ce moment là, on s'inquiétait un peu pour Nintendo car même si le concept hybride de la console était génial, sa puissance semblait déjà dépassée et on craignait que la console ait du mal à tenir le choc avec les années...

Mais, force est de constater q u'après sept ans de vie , la Nintendo Switch est toujours là et bien là. Cette année encore, malgré des ventes en recul, la Nintendo Switch s'est vendue à plus de 15 millions d'exemplaires et a écoulé près de 180 millions de jeux pulvérisant même son record de joueurs avec 122 millions d'utilisateurs !

Avec tout ça, pas étonnant que Nintendo ne soit pas pressé de sortir sa Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom) dont les rumeurs prétendent qu'elle attendra 2025 pour faire son entrée en scène.

En attendant, les possesseurs de Nintendo Switch ont de quoi faire. D'après Nintendo Life, l'eShop (US) comptabiliserait désormais 11 448 jeux !

Certes tous les jeux sont loin d 'être des chef d'œuvre mais la console comptabilise tout de même pas mal de grands jeux de tous genres et de tous horizons.

La Nintendo Switch est une véritable "console musée" que l'on peut emporter partout pour jouer à ses jeux préférés. Et ce n'est pas fini. Princess Peach: SHOWTIME!, Luigi's Mansion 2 HD et Paper Mario : La Porte Millénaire sont déjà attendus et d'autres jeux ont été annoncés récemment lors d'un Nintendo Direct spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). sans parler de la possibilité de la sortie de METROID PRIME 4 et l'annonce d'autres jeux...

La console entre donc dans sa huitième année et même si on attend la suite, on a hâte de découvrir ce que Nintendo nous a réservé sur notre bonne vieille Switch !

