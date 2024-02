Metroid Prime 4 pourrait enfin sortir cette année sur Nintendo Switch

Dévoilé à l'E3 2017, Metroid Prime 4 se fait toujours attendre. Pire, Nintendo n'a partagé encore aucune image du jeu. Pourtant, le jeu est toujours inscrit dans son catalogue de jeu à venir sur Nintendo Switch mais "à une date indéterminée".

Dans la foulée de la publication du dernier NINTENDO DIRECT : PARTNER SHOWCASE (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), Jeff Grubb du site Giant Bomb a révélé qu'une de ses sources (qui lui avait, semble-t-il annoncé le retour d'EPIC MICKEY avant son officialisation) lui avait révélé que Metroid Prime 4 était enfin prévu pour une sortie cette année .

Cependant avec les rumeurs se multipliant sur le possible "report" du lancement de la Nintendo SWITCH 2 pour 2025 , les choses pourraient changer dans le cas ou Metroid Prime 4 serait aussi un jeu de lancement de la nouvelle console (dont, faut-il le rappeler, on ne sait toujours rien actuellement)..

Evidemment, il ne s'agit que d'une rumeur même si elle ressemble étrangement à une supposition voire à une déduction. En effet si, Metroid Prime 4 est bel et bien prévu sur la Nintendo Switch actuelle, sa fenêtre de sortie se réduit fatalement de jour en jour, au fur et à mesure que se rapproche la sortie de la nouvelle console.

Quant à l'idée d'une sortie conjointe, l'idée ne paraît pas absurde. Nintendo l'a déjà fait par le passé avec The Legend of Zelda : Twilight Princess et The Legend of Zelda Breath of The Wild. Cependant, les circonstances étaient alors différentes puisque les consoles sur lesquelles ces deux jeux étaient initialement prévus en exclusivité n'avaient pas rencontré le succès. Alors, Metroid Prime 4 sera-t-il le dernier gros jeu de la Switch et le premier de son successeur ?

A ce stade, il y a encore trop d'inconnu... Peut-être en apprendrons-nous plus prochainement. Il y a peu, le même Jeff Grubb prophétisait une annonce concernant Metroid d'ici mai , sans pour autant pouvoir préciser si cela concernait Metroid Prime 4 ou le remaster de l'épisode 2.

En attendant des infos officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

