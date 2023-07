Metroid Prime 2 Remastered et un jeu Zelda pourraient sortir plus tard cette année sur Nintendo Switch

Le mois dernier Nintendo Direct a annoncé pas mal de jeux pour la fin d'année sur Nintendo Switch (voir détails ICI). Ainsi, aujourd'hui le catalogue de jeux à venir sur la console de Nintendo est plutôt bien achalandé ( voir là). Cependant, il reste évidemment de la place (notamment en septembre et en décembre ) pour d'autres titres et on s'attend de toute façon, à ce que Nintendo diffuse un nouveau Nintendo Direct à la rentrée qui, forcément, amènera d'autres titres dont certains, peut-être, qui sortiront dans la foulée. Mais quels titres Nintendo pourrait-il annoncer alors qu'il y a déjà deux Mario, un nouveau Detective Pikachu ou encore un WarioWare ? On serait tenté de dire que tout est possible... Mais heureusement, Jeff Grubb est là. Le célèbre journaliste connu pour ses "prédictions" a en effet encore frappé.

Dans sa dernière émission, ce dernier s'est une fois encore laisser aller à quelques prédictions. D'après ce qu'il aurait "entendu", Metroid Prime 2 Remastered" arriverait "relativement bientôt". Le titre sortirait donc assez vite sachant qu'à priori ce serait un remaster plus simple qui ne bénéficierait pas d'autant de soin que Metroid Prime Remastered (un point que l'on a déjà entendu souvent dans des rumeurs passées). Par ailleurs, "quelque chose concernant Zelda" pourrait être annoncé sans lien avec The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom... Un nouveau remake ou les portages des remasters Wii U ? Pour l'instant, Jeff Grubb reste prudent, et on le comprend. Par le passé, il s'est déjà brûlé les ailes...

De toute façon, il faut bien garder en tête qu'il ne s'agit que de rumeurs. On note ça dans un coin et on verra bien si cela se vérifie- ou pas. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

