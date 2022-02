FRONT MISSION 1st: Remake débarque cet été sur Nintendo Switch en attendant FRONT MISSION 2

Si nous vous avons relayé en détails le contenu du dernier Nintendo Direct diffusé ce mercredi , il reste encore quelques annonces à partager, et non des moindres. En effet, le Direct a dévoilé le retour d'une licence culte délaissée depuis pas mal d'années : FRONT MISSION. Pour mémoire, le premier épisode développé par Squaresoft est sorti en 1995 sur Super Nintendo. Il s'agit d'un T-RPG mêlant la stratégie et l'action dans un monde futuriste dans lequel on fait la guerre à bord de robots géants, les Wanzers. Si FRONT MISSION a déjà eu droit à un remake sur NDS en 2007, son retour sur Nintendo Switch reste un événement et on espère qu'il sera à la hauteur. C'est le studio polonais Forever Entertainment (Panzer Dragoon : Remake) qui s'en occupe... En attendant d'autres détails et la sortie du jeu prévu cet été , un premier teaser de FRONT MISSION 1st: Remake est à découvrir ci-dessous. Notez qu'un bonheur n'arrivant jamais seul, FRONT MISSION 2 sorti uniquement au Japon sur PsOne devrait suivre un peu plus tard...

