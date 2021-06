Worms Rumble se porte sur Nintendo Switch

L'E3 2021 de Nintendo a été l'occasion pour la licence Worms de revenir sur le devant de la scène avec un nouvel épisode. Worms Rumble se portera sur Nintendo Switch le 23 juin prochain , de plus le titre s'est doté d'une bande-annonce spéciale au cours de ce Nintendo Direct spécial E3. Worms Rumble est le dernier-né d'une des plus grandes sagas de jeux à jouer en coopération local sur le même canapé et ne semble pas déroger à la longue lignée de bons jeux qui constituent la licence. Petite nouveauté cependant, les combats ne sont plus au tout-par-tour dans cet épisode et tout se déroulera en temps réel pour des parties encore plus dynamiques.

Le titre sera proposé sur l'eShop et en version boîte au prix de 19,99 euros. Vous laisserez-vous tenter et allez-vous vous jeter dans l'arène des vers de terre ?