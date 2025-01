Nintendo SWITCH 2 : un trailer de présentation de la console cette semaine et les jeux présentés plus tard

Le net est en ébullition depuis plusieurs semaines suite à une succession de rumeurs (dont certaines sont fausses) sur la Nintendo SWITCH 2 (dont le nom n'est pas encore officiel).

A chaque nouvelle présentation de console, on y a droit et faut reconnaître qu'une nouvelle fois, on est pas déçu. Cela fuse de partout.

Il faut dire qu'il y a une très grosse attente (la première Switch est sortie il y a près de 8 ans) et Nintendo prend son temps. Par ailleurs, les informations officielles sont très rares;

En mai 2024 , Nintendo a annoncé que la présentation de sa prochaine console aurait lieu d'ici mars 2025. Et depuis, l'attente à commencé.

On sait que cette présentation sera faîtes par étapes comme une certaine Switch mais la prochaine étape tarde à arriver...

On ne compte plus les rumeurs qui se sont risquées à donner une date... Et si beaucoup s'accordent (ou espèrent) qu'elle arrivera ce mois-ci, la présentation de la nouvelle console pourrait très bien survenir aujourd'hui, demain ou... Après-demain.

Et justement, breaking news, Nate the Hate, un spécialiste des rumeurs, affirme qu'un trailer donnant un aperçu de la Nintendo SWITCH 2 sera publié ce jeudi 16 janvier . A la manière du trailer de la première Switch publié en octobre 2016 , la vidéo se contentera de faire une première présentation de la console et de confirmer son nom. On pourra peut-être y apercevoir quelques images de jeux mais ce ne sera pas le propos de la vidéo.

Les jeux et le line-up de la console seront présentés, par contre, un peu plus tard via un évènement ou un Nintendo Direct, là encore comme la console précédente...

Evidemment, faut-il le marteler : il ne s'agit que d'une rumeur qui n'engage que ceux qui la croient.

Notons tout de même, pour finir, que d'autres personnalités du web comme Tom Warren du site The Verge, tablent eux aussi pour un lever de rideau, cette semaine sans plus de précisions... Donc : wait and see.

Alors, cette fois-ci, est-ce la bonne ? Mystère... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Nintendo réagit aux images et vidéos de la fausse Switch 2

Lire aussi:

in case it wasn't obvious from my tease in Notepad last week, I've heard it should be the Switch 2 reveal this week ???? https://t.co/2m3ZEW2kyf — Tom Warren (@tomwarren) January 13, 2025

Nintendo 2025 Predictions: When Switch 2 Will be Revealed, Major 3rd Party Support, 3D Mario & More (ft. MVG)



When will Nintendo reveal the Switch 2? We discuss when Nintendo may reveal the system & what's next for Nintendo & the Switch in 2025. https://t.co/L89pCHeytE pic.twitter.com/P6aVputKsf — NateTheHate2 (@NateTheHate2) January 13, 2025

Source : Videogameschronicle