Nintendo SWITCH 2 : moins puissante qu'une PS4 Pro ?

L'excitation est à son comble chez les fans de Nintendo alors qu'inexorablement se rapproche la présentation de la prochaine console de la marque, communément désignée comme la Nintendo SWITCH 2.

Pour le moment la hype est totale mais on n'est évidemment pas à l'abri d'un bad buzz surtout qu'à vrai dire, on ne sait pas grand chose à l'heure actuelle si ce n'est que la nouvelle console sera rétrocompatible avec l'ancienne, qu'on y retrouvera le NINTENDO SWITCH ONLINE et qu'on devrait tout savoir d'ici mars 2025.

L'une des grandes interrogations des joueurs concerne la puissance de la SWITCH 2.

Pour beaucoup, c'est obligé-gatoire, la prochaine console sera forcément du niveau d'une PS4 Pro.

Pour la puissance d'une PS5, personne n'y croit car Nintendo ne cherche pas (plus) la course à la puissance et cela obligerait la firme à proposer sa nouvelle console à un prix trop élevé dès le départ .

Cependant, que la prochaine console soit au minimum aussi puissante qu'une console sortie fin 2016 , cela ne semble pas totalement délirant.

Il faut bien espérer que la SWITCH 2 puisse enfin proposer tous les jeux qui n'ont pas pu être portés sur Switch, du fait de sa puissance.

Rappelons qu'en 2017 , la Nintendo Switch était déjà "obsolète" par rapport à la puissance des autres consoles du marché. Pour autant, cela ne l'a pas empêché de cartonner, et d'avoir (ce qui est le plus important) de très grands jeux...

Autant dire qu'à ce stade, tout est possible et la SWITCH 2 peut finalement être moins puissante que ce que certains croient...

Et justement, Tom Warren du site The Verge a tempéré les enthousiasmes sur X en se moquant de ceux qui pensaient que la NS2 serait aussi puissante qu'une PS4 Pro :

Il y a tellement de rumeurs qui circulent à propos de la Switch 2, mais la plus drôle concerne le fait qu'elle serait aussi puissante qu'une PS4 Pro

Alors on ne sait pas s'il est dans le secret des Dieux (et c'est ironique de se moquer des rumeurs tout en en créant une) mais en attendant d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous dire en commentaires si la puissance de la SWITCH 2 est importante et ce que vous espérez de cette nouvelle console. Et tant qu'on y est : bonne année !

