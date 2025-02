Nintendo SWITCH 2 : des boîtes plus grandes pour les jeux ?

Après des mois d'attente , Nintendo a officiellement présenté sa Nintendo SWITCH 2.

Pour autant, le suspens continu, et il faudra attendre le 2 avril prochain et le Nintendo Direct spécial pour découvrir ce que la console a réellement dans le ventre et ce que Nintendo nous réserve pour son lancement, pour le moment attendu en 2025 sans plus de précisions.

Autant dire qu'il y a encore pas mal de temps pour que diverses rumeurs viennent alimenter le fil des news (et perturber la communication "par étapes" de Nintendo...)

Ainsi, il y a plusieurs jours de cela, une rumeur lancée par Felipe Lima, rédacteur en chef d'Universo Nintendo, s'est intéressée aux nouvelles boîtes de jeu pour la Nintendo SWITCH 2, prétendant qu'elles seraient plus grandes de près de 40% que les boîtes des jeux Switch.

La rumeur serait partie d'un site marchant qui aurait temporairement mis en vente un jeu Nintendo SWITCH 2 et indiqué les mesures des boîtes soit 13 cm de large et 19,5 cm de haut ...

Evidemment, pour le moment, ce n'est qu'une rumeur et il est possible que les indications du site soit erronées.

Pour autant, il n'est pas rare que chaque console ait son propre format de boîte, permettant de la distinguer des autres.

A dire vrai, pour le moment, on n'a pas l'impression que la Nintendo SWITCH 2 se distingue vraiment de la première Switch ne serait-ce que par le code couleur de la nouvelle console qui semble identique à celui de la première Switch, avec une dominante rouge.

Il y a bien le bleu ciel et le orange clair qui permet de relier plus facilement le bon Joy-Con au bon côté de la nouvelle console, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de différences comme il y en avait entre la Wii et la Wii U.

Alors, les jeux exclusifs Nintendo SWITCH 2 pourront-ils se distinguer plus facilement dans les magasins grâce aux dimensions de leur boîte ?

A l'heure ou l'on parle de réduction des déchets, d'empreinte carbone et de pratiques écoresponsables, on imagine mal Nintendo proposer des boîtes plus grandes ou alors en carton ou avec des matériaux innovants ?

Il faudra de toute façon patienter pour en savoir plus. En attendant, un utilisateur du forum Reddit a créé une image montrant ce à quoi pourrait ressembler les nouvelles boîtes de la Nintendo SWITCH 2 si les dimensions avancées étaient exactes. Retrouvez cette image sur cette page.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

Source : Videogameschronicle