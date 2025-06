Mario Kart World : une nouvelle technique pour éviter la carapace bleue

Mario Kart World est le jeu de lancement de la Nintendo SWITCH 2. On vous a déjà dit tout le bien que l'on pensait de ce Mario Kart novateur dans notre preview même s'il faudra encore jouer un certain temps pour voir s'il s'impose comme un incontournable capable de se vendre sur la durée et aller chatouiller les 68,20 millions d’exemplaires vendus de Mario Kart 8 Deluxe.

En attendant, on découvre, grâce à un joueur sur Reddit que la technique Rembobinage ne sert pas simplement à rectifier une erreur de parcours, elle est parfaite pour éviter les satanés carapaces bleues.

Mieux, si au moment, où vous activez le Rembobinage, un autre concurrent utilise l'Eclair, vous éviterez la foudre !

Seul petit hic, pas moyen d'anticiper les coups de tonnerre - sauf si vous jouez en local ou via le GameChat avec un concurrent qui ne peut pas s'empêcher d'annoncer ce qu'il va faire...

Quoiqu'il en soit, c'est une belle astuce à connaître pour éviter de se faire griller la politesse (et griller tout court) à quelques centimètres de la ligne d'arrivée.

En attendant d'autres détails, retrouvez la vidéo de Reddit sur cette page et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Reddit