Les cartes clé de jeu de la Nintendo Switch 2 : bon compromis ou arnaque ?

On peut dire qu'on ne l'avait pas vu venir.

Découvertes lors du Nintendo Direct spécial du 2 avril dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), les "cartes clé de jeu" (ou "game key") sont devenues rapidement un point de crispation et l'un des éléments négatifs retenus contre la nouvelle console de Nintendo (avec son prix jugé trop élevé...)

D'une certaine manière, avec la Nintendo SWITCH 2, Nintendo invente "les cartouches vides". Certes, dans la boîte de jeu, il y a toujours une cartouche mais celle-ci, en réalité, ne contient pas le jeu. Il s'agit simplement d'une clé qui permet non seulement de télécharger le jeu pour l'installer dans sa console mais aussi, ensuite de le lancer.

Une connexion internet est donc forcément nécessaire avant la première utilisation afin de pouvoir télécharger et installer le jeu. Une fois celui-ci installé dans la console, la connexion n'est plus exigée. Seule la cartouche est nécessaire pour pouvoir jouer au jeu comme avec un jeu sur cartouche "classique".

Pour mieux comprendre, retrouvez les explications officielles et la marche à suivre ci-dessous.

À propos des cartes clés de jeu

Contrairement à une carte de jeu standard, la carte clé ne contient pas les données complètes d'un jeu. La carte clé sert de « clé » pour télécharger le jeu complet sur votre console via Internet. Une fois le jeu téléchargé, insérez la carte clé dans la console et démarrez-le comme n'importe quel autre jeu. Exemple d'emballage de carte clé. Il inclut cette information. Pour télécharger un jeu, vous devez disposer d'une connexion Internet et de suffisamment d'espace de stockage dans la mémoire de la console Nintendo Switch 2 ou sur une carte microSD Express. Comment procéder Étape 1 : insérez la carte clé de jeu dans la console. Étape 2 : téléchargez le jeu Le jeu lui-même n'est pas enregistré sur la carte clé, vous devez donc le télécharger avant de pouvoir jouer. Lorsque vous insérez la carte clé de jeu, des instructions s'affichent à l'écran du menu HOME. Suivez les instructions et téléchargez le jeu.

Remarque : pour télécharger un jeu, vous devez disposer de suffisamment d'espace de stockage dans la mémoire de la console Nintendo Switch 2 ou sur une carte microSD Express. L'espace mémoire nécessaire est indiqué sur l'emballage de la carte clé. Étape 3 : jouez Une fois le jeu téléchargé, vous pouvez commencer à jouer !

Une connexion Internet n'est nécessaire que pour lancer le jeu la première fois. Vous pouvez ensuite démarrer le jeu même sans connexion Internet. Cependant, comme avec les versions physiques, la carte clé doit être insérée dans la console pour pouvoir jouer au jeu. Si vous insérez une carte clé de jeu dans une autre console Nintendo Switch 2, vous pouvez également y jouer sur cette console en suivant les étapes ci-dessus.

Depuis l'annonce de ces cartes clé de jeu, les joueurs sont divisés. Pour certains, c'est une arnaque et un pas de plus vers le tout numérique, pour d'autres, c'est un bon compromis qui permet, contrairement aux "codes dans la boîte" de prêter et même, à priori, de vendre ses jeux...

Alors, les cartes clé de jeu sont-ils un bon compromis ou une arnaque ? Est-ce le début de la fin pour le marché physique qui ne le sera bientôt plus tout à fait ? Retrouvez notre avis ou plutôt l'avis de l'équipe de newsers du site, à savoir ggvanrom, babidu et, votre serviteur, rifraff.

--------------------------------------------

L'avis de Rifraff

Je pense que cette "innovation" a été trouvée a cause du problème de stockage mais aussi du prix des cartouches. A priori, il existe des cartouches Switch de 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go et 64 Go (sachant que les cartouches sont les mêmes sur Switch 1 et Switch 2) et plus le stockage est grand et plus le coût pour les développeurs l'est aussi.

Ajoutez à cela, le fait que les jeux prennent de plus en plus de place, et je pense que la solution trouvée a répondu, du moins en partie, à ces problématiques.

Alors, c'est vrai que personnellement, je ne suis pas contre le marché numérique. J'aime l'idée d'avoir dans ma Switch, une grosse partie de ma bibliothèque de jeu. Ainsi, il y a des jeux que j'achète en cartouche mais d autres que je prend en téléchargement, en fonction des titres et des promotions.

A dire vrai, quand on y réfléchi, maintenant que les jeux Nintendo sont sur cartouches, si je téléchargeai chaque jeu numérique sur une carte Micro-SD différente, j'aurai plein de petites cartes contenant un jeu. Et franchement, je ne vois pas trop ce qui différencierait mes petites cartes Micro-SD des cartouches Switch ?

Alors, pour être honnête, il y a une différence : je ne pourrai pas revendre ni même prêter mes petites cartes Micro. C'est pour moi, le gros point noir du marché numérique- même si Nintendo vient d'apporter un début de solution avec les cartouches virtuelles; un système, certes assez limité mais qui est déjà un premier pas... Et qui permet aussi réellement d'avoir à terme toute sa collection de jeux dans sa console (avec une énooorme carte Micro-SD Express).

Au moins, les cartes clé de jeu peuvent être utilisées comme les cartouches classiques et être prêtées, échangées...

Après, psychologiquement, ce n'est pas terrible de se dire qu'on achète une cartouche vide surtout qu'il ne semble pas que cela se répercute de façon positive sur le prix des jeux. Mais le vrai problème, c'est surtout qu'on reste tributaire d'un serveur avec un téléchargement obligatoire. Et c'est vraiment là que se situe la douille.

Dans dix ou dans 20 ans (peut-être même avant), dénicher un titre Switch 2 "carte de clé de jeu" dans une brocante ou sur le marché de l'occasion, n'aura aucun sens si les serveurs sont fermés. Aujourd'hui, il est clair que les cartes clé de jeu sont une solution plus souple que les "codes dans la boîte" mais ces cartes ont, forcément, une date de péremption et demain, elles seront sans doute tout aussi inutilisables que les codes.

Sur le long terme, c'est donc plutôt une arnaque. Je ne dis pas que je n'achèterais pas ces cartes car elles gardent, pour le moment, un avantage sur le marché numérique et je verrai au cas par cas. Le marché physique est encore un marché important mais il est clair que c'est un pas de plus vers le tout numérique.

L'avis de Ggvanrom

Moi je suis comme la Suisse, neutre

Pour :

car si les cartouches sont vraiment limitées à 64Go il n'y a pas d'autres solutions pour certains jeux comme Split Fiction et ses 71Go .

Contre :

car compte tenu des poids des jeux tiers, et de la capacité de base de 256Go de la Switch 2, on ne pourra manifestement y mettre qu'entre 3 et 5 jeux en fonction de leur poids, et moins si on importe nos données Switch 1.

Il aurait fallu une Switch 2 avec à minima 512Go, ou une option 1To. Là 256Go c'est 8x plus que la Switch 1 certes, mais le poids des jeux n'est pas correctement géré par les tiers.

Quand au fait que le jeu ne soit pas sur cartouche, c'est un faux problème, c'est exactement le même souci avec les jeux PS5 / Series qui forcent l'installation du jeu, et le téléchargement d'une maj obligatoire.

Le plus gros problème à l'heure actuelle, c'est de trouver un nouveau système de compression, ou de proposer des cartes Micro-SD Express de plus grande capacité à prix plus abordable.

L'avis de babidu

Honnêtement, je ne suis pas contre cette idée.

Certes, ce n’est pas aussi avantageux qu’un vrai support physique, on perd ce côté “jeu prêt à jouer” sans installation, et il faut une connexion internet au départ, mais à côté de ça, ça reste bien plus souple qu’un simple code dans une boîte. Aujourd’hui, avec des jeux qui tiennent sur plusieurs Blu-Ray et des installations obligatoires même en physique, il fallait bien envisager ce genre d’alternative pour maintenir un marché physique viable.

Ce qui me plaît, c’est qu’on conserve la possibilité de prêter ou de revendre le jeu, ce qui est impossible avec le 100 % dématérialisé. On a donc une sorte de format hybride : un jeu qu’on installe comme un jeu dématérialisé, mais avec une cartouche physique qui sert de clé d’activation. Une fois installé, plus besoin de connexion, juste la cartouche, comme avant.

Dans un monde où la fibre se généralise et où toutes les consoles demandent déjà des installations de toute façon, ce modèle me paraît assez logique. C’est loin d’être parfait, mais je trouve que c’est un compromis intéressant entre les avantages du physique et les réalités du numérique.

____________________________________

Alors, pour ou contre, les "cartes clé de jeu" ? Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

