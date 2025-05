Genki réagit à la plainte de Nintendo concernant la fausse Nintendo Switch 2 du CES

La présentation de la Nintendo SWITCH 2 s'est globalement plutôt bien passée malgré une très très très longue attente... Cependant, comme à chaque sortie de nouvelle console, Nintendo a du faire face à une vague de rumeurs et de fuites en tous genres.

Si, sur le moment, il était difficile d'y voir clair, avec le recul, on peut penser qu'un épisode en particulier a du réellement perturber la communication planifiée de Nintendo, à une semaine de la présentation officielle de la nouvelle console.

Il s'agit du coup de pub de Genki au CE2 2025 (oui, vous avez bien lu pub).

Sur son stand, le fabricant d'accessoires a présenté une maquette (quasi parfaite) de la Nintendo SWITCH 2, système d'attache magnétique inclus. Ainsi, pendant plusieurs jours , et alors que Nintendo n'avait pas encore dévoilé sa console, les visiteurs et les journalistes du monde entier ont pu avoir un aperçu de la nouvelle console en la manipulant et en la photographiant sous tous les angles.

Evidemment, ce qui devait arriver est arrivé et Nintendo a saisi la justice pour violation de marques déposées.

Si les détails de la plainte ne sont pas encore entièrement connus, Genki a déjà commenté l'action en justice entrepris par Nintendo.

Le fabricant se veut confiant et prépare la riposte même si pour l'instant, il ne peut pas en dire plus. En attendant, Genki déclare être "fier" du travail accompli, remercie la communauté pour son soutien et se concentre sur ce qu'il sait faire "de mieux: la construction d'équipements pour les joueurs".

Retrouvez la traduction des messages de Genki publiés par Eurogamer.

Un mot de l'équipe Genki.



Vous avez peut-être vu que Nintendo a récemment intenté une action en justice contre nous. Nous prenons l'affaire au sérieux et collaborons avec un conseiller juridique pour y répondre de manière réfléchie.

Ce que nous pouvons dire, c'est que Genki a toujours été une entreprise indépendante, axée sur la création d'accessoires de jeu innovants pour la communauté que nous aimons. Nous sommes fiers du travail accompli et garantissons la qualité et l'originalité de nos produits.

Bien que nous ne puissions pas commenter en détail, nous continuons des préparatifs pour exécuter les commandes et présenter nos nouveaux produits à la PAX East cette semaine.

Nous sommes reconnaissants pour le soutien écrasant que nous avons reçu jusqu'à présent. Nous partagerons plus quand nous le pourrons, mais pour l'instant, nous restons concentrés sur ce que nous faisons de mieux: la construction d'équipements pour les joueurs.

En attendant les autres développements qui ne manqueront pas d'arriver, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

