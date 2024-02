Nintendo SWITCH 2 : une sortie prévue en mars 2025 d'après le site Nikkei

Le feuilleton continue... Il y a encore un mois , beaucoup de joueurs étaient persuadés que la nouvelle console de Nintendo, communément appelée Nintendo SWITCH 2, allait sortir en fin d'année .

Il faut dire que la Nintendo Switch actuelle entre dans sa huitième année et ses ventes, quoique toujours très hautes, commencent à s'effriter lentement... Par ailleurs, les jeux Nintendo Switch annoncés pour 2024 sont plutôt "faibles", la majorité étant des remakes, comme si Nintendo gardait dans sa besace des jeux plus "forts"...

Tous les voyants étaient donc au vert pour une sortie de la nouvelle console de Nintendo en 2024 et, à priori, Nintendo s'y préparait...

Et puis voilà que début février des rumeurs ont commencé à fleurir sur le net, affirmant que Nintendo avait finalement "changé ses plans" et que la Nintendo SWITCH 2 ne sortirait pas avant 2025 . Si de nombreux sites réputés sérieux se sont depuis engouffrés dans la brèche (comme Eurogamrer, VGC, etc), aujourd'hui c'est le vénérable site japonais d'information Nikkei qui enfonce le clou en affirmant que la Nintendo SWITCH 2 sortira en mars 2025 .

Le site précise que Nintendo a pris cette décision de façon à blinder sa production et éviter des ruptures de stocks (et ainsi aussi, court-circuiter les "scalpers") Par ailleurs, la société voudrait s'assurer un catalogue de jeux forts aussi bien au lancement de la console que dans les mois suivants.

Alors, faudra-t-il attendre plus d'un an encore avant de découvrir la Nintendo SWITCH 2 ? Cela en prend bien le chemin... Rappelons cependant qu'à ce stade, même si le Nikkei est affirmatif et qu'il s'agit d'un site de référence, cela ne reste qu'une rumeur- une rumeur de plus.

