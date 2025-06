La Nintendo SWITCH 2 et Mario Kart World battent des records de ventes en France

La lune de miel perpétuelle entre la France et Nintendo continue avec la sortie de la Nintendo SWITCH 2.

En effet, d'après Oscar Lemaire, la Nintendo SWITCH 2, sortie le 5 juin dernier, se serait déjà écoulé à 169 000 exemplaires dans l'Hexagone, établissant un nouveau record de ventes- le précédent étant détenu par la PS5 avec 107 000 consoles vendues la semaine de son lancement.

Dans le même temps, on découvre (toujours selon les sources d'Oscar Lemaire) que Mario Kart World s'est écoulé à un peu moins de 160 000 exemplaires (principalement grâce aux bundles).

Cela en fait le plus gros lancement de jeu de l'année devant Assassin's Creed: Shadows et ses 120 000 exemplaires vendus (hors versions numériques). C'est aussi le plus gros démarrage d'un jeu Nintendo depuis la sortie de Super Mario Bros. Wonder qui s'était écoulé à son lancement à plus ou moins 170 000 exemplaires .

Il n'en reste pas moins que la console comme son jeu phare de lancement réalisent un très bon démarrage en France.

Mais ce n'est pas fini. D'après GameReactor, la Nintendo SWITCH 2 aurait aussi sur-performé en Espagne avec 108 000 exemplaires vendus dans les jours précédents sa sortie, ce qui constituerait le record de ventes d'une console de jeu dans le pays sachant que le précédent était détenu par la PSP avec 54 000 exemplaires (suivi par la PS5 avec 48 000 exemplaires et la Nintendo Switch 1 avec 45 000).

Pour finir, il semblerait aussi, selon The Game Business, que la console se soit bien vendue au Royaume Uni, la Nintendo SWITCH 2 réalisant, à priori, le meilleure démarrage d'une console Nintendo dans le pays.

Bien que les chiffres ne soient pas connus, le site table sur 160 000 exemplaires vendus (soit le double de ceux de la Nintendo Switch 1). Notons cependant que contrairement à la France, le Royaume Uni n'est pas particulièrement connu pour être un marché favorable à Nintendo et à ce stade, la Nintendo SWITCH 2 serait quatrième dans le classement des meilleurs lancements de consoles au Royaume Uni derrière, la Xbox Series, la PS4 et la PS5 (en numéro un).

Nintendo devrait prochainement communiquer les chiffres de ventes de la console, et évidemment, nous vous en reparlerons.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 et Mario Kart World sont disponibles dès à présent . Retrouvez notre premier avis ICI sur le jeu et LA sur la console.

LIRE AUSSI : Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo

,

Lire aussi :

​Lire aussi : Notre premier avis sur la Nintendo Switch 2

169 000 ventes pour le lancement de la Switch 2 en France. Le précédent record pour le lancement d'une console était la PS5 avec 107k.



[image or embed] — Oscar Lemaire (@oscarlemaire.bsky.social) 10 juin 2025 à 20:29

Toujours en France, un peu moins de 160 000 ventes pour Mario Kart World (très majoritairement via le bundle avec la console). C'est le plus gros démarrage de l'année, devant les 120k d'AC Shadows (hors démat). C'est le plus gros démarrage pour un jeu Nintendo depuis SMB Wonder (~170k). — Oscar Lemaire (@oscarlemaire.bsky.social) 10 juin 2025 à 20:32