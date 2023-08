Notre sélection des jeux en promotion sur Nintendo Switch

Chaque semaine , il y a tellement de jeux qui sortent sur l'eShop de la Nintendo Switch, qu'un jeu en chasse un autre et même un nouveau jeu peut facilement passer inaperçu et se retrouver enseveli par une tonne d'autres titres sans qu'on ait eu le temps de le repérer. Pour les "petits" jeux, en manque de visibilité, il est clair que c'est de plus en plus difficile de rester à la une et de se distinguer de la masse. En même temps, les éditeurs doivent bien y trouver leurs comptes. Il y a une base de joueurs énorme sur Switch et le catalogue est de plus en plus conséquent et donc, à même de plaire à de très nombreux profils de joueurs différents;

Pour inciter, les joueurs à farfouiller dans le catalogue de la console en ne restant pas focaliser sur les "grosses" nouveautés, Nintendo propose régulièrement des offres promotionnelles plus ou moins alléchantes.

Depuis le début du mois , Nintendo a ainsi lancé son Festival du Multijoueur avec pour commencer la possibilité de récupérer 20 % du montant de ses achats sur l'eShop en points or. Ce n'est cependant qu'à partir du 17 août que les possesseurs de la console pourront découvrir des remises inédites sur des centaines de titres multijoueurs dont Animal Crossing : New Horizons et Mario Party Superstars (voir tous les détails ICI). En attendant, les (bonnes) affaires continuent sur l'eShop sur lequel plus de 1400 jeux sont en promotion actuellement.

Pour vous aider à vous y retrouver, en attendant les offres du Festival du Multijoueur la semaine prochaine, nous vous avons concocté une petite sélection pas piquées des hannetons. Pour apporter un peu de fantaisie (et puis zut, c'est l'automne l'été) on les a regroupé d'une façon (un peu) originale qui, on l'espère, vous plaira, et vous aidera peut-être à trouver un super jeu à un super prix. Enjoy !

Comme d 'habitude, n'hésitez pas à partager vos coups de cœur et vos bons plans en commentaires.

,

La sélection de Nintendo-Master des meilleurs jeux en promotion cette semaine sur l'eShop

,

Si tu l'achètes pas, c'est que t'es fauché (ou alors, tu l'as déjà)

DOOM Eternal : 29,99 € 9,89 €

9,89 € DOOM : 39,99 € 9,99 €

9,99 € DOOM 64 : 4,99 € 1,99 €

1,99 € DOOM (1993) : 4,99 € 1,99 €

1,99 € Stick It to The Man : 11,99 € 1,19 €

1,19 € Wolfenstein: Youngblood Standard Edition : 19,99 € 5,99 €

5,99 € SteamWorld Dig : 9,99 € 1,49 €

1,49 € THE HOUSE OF THE DEAD: Remake : 24,99 € 8,49 €

8,49 € Road 96 : 19,96 € 5,98 €

5,98 € Persona 4 Arena Ultimax : 29,99 € 14,99 €

14,99 € Sonic Mania : 19,99 € 7,99 €

7,99 € DRAGON BALL XENOVERSE 2 for Nintendo Switch : 59,99 € 9,59 €

9,59 € Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition : 59,99 € 9,59 €

9,59 € Sword of the Necromancer : 14,99 € 3,74€

3,74€ QUAKE : 9,99 € 3,29 €

3,29 € Wolfenstein II: The New Colossus : 39,99 € 5,99 €

5,99 € GOD EATER 3 : 5 9,99 € 9,59 €

9,59 € SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition : 49,99 € 7,49 €

7,49 € Moonlighter : 24,99 € 3,74 €

3,74 € Chernobyl: Origins : 15,00 € 3,75 €

3,75 € CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION : 19,99 € 11,99 €

,

Ca vient de sortir

BOKURA : 5,39€ 4,85€

4,85€ Koa and the Five Pirates of Mara : 19,99 € 16,99 €

,

Y a quelqu'un qui m'a dit que c'était super

Restless Soul : 14,75 € 2,95 €

2,95 € Train Life : A Railway Simulator : 29,99 € 14,99 €

14,99 € Liberated : 19,99 € 2,99 €

2,99 € Thomas Was Alone : 9,99 € 1,99 €

1,99 € Rogue Heroes: Ruins of Tasos : 19,99 € 4,99 €

4,99 € Vampire's Fall: Origins : 9,99 € 3,99 €

3,99 € Elli : 7,99 € 1,99 €

Cat Quest : 12,99 € 3,89 €

3,89 € The Escapists: Complete Edition : 14,99 € 2,99 €

2,99 € The Escapists 2 : 19,99 € 4,99 €

4,99 € Blue Fire : 19,99 € 6,79 €

6,79 € Bus Driving Simulator 22 : 27,99 € 11,19 €

11,19 € Nexomon : 9,99 € 4,99 €

4,99 € Guacamelee! 2 : 19,99 € 4,99 €

4,99 € Overcooked! 2 : 16,99 € 6,79 €

6,79 € Dicey Dungeons : 14,99 € 2,99 €

2,99 € Mr. DRILLER DrillLand : 19,99 € 3,99 €

3,99 € Flipping Death : 19,99 € 1,99 €

1,99 € Moving Out : 24,99 € 6,24 €

6,24 € The Survivalists : 24,99 € 6,24 €

6,24 € Bee Simulator : 39,99 € 3,99 €

3,99 € Paper Cut mansion : 19,99€ 9,99€

9,99€ The Way Remastered : 14,99 € 0,99 €

,

J'ai dit que je n'achèterai RIEN. Mais à ce prix là...

Yooka-Laylee and the Impossible Lair : 29,99 € 5,99 €

5,99 € Super Monkey Ball: Banana Blitz HD 2 9,99 € 11,99 €

11,99 € Sherlock Holmes: Crimes and Punishments : 29,99 € 8,99 €

8,99 € SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech : 24,99 € 6,24 €

6,24 € Little Dragons Café : 49,99 € 7,49 €

7,49 € The Elder Scrolls V: Skyrim : 59,99 € 29,99 €

29,99 € Layers of Fear 2 : 29,99 € 4,49 €

4,49 € LEGO Star Wars™ : La Saga Skywalker : 59,99 € 19,79 €

19,79 € Slain: Back From Hell : 19,99 € 2,99 €

2,99 € MotoGP20 : 2 4,99 € 2,49 €

2,49 € WRC 8 FIA World Rally Championship : 49,99 € 4,99 €

4,99 € My Time at Portia : 29,99 € 5,99 €

5,99 € Turn-Based Strategy Bundle : 57,49 € 8,62 €

8,62 € Subnautica : 29,99 € 9,89 €

9,89 € Subnautica: Below Zero : 29,99 € 9,89 €

9,89 € SteamWorld Heist: Ultimate Edition : 19,99 € 2,99 €

2,99 € Worms Rumble : 14,99 € 2,99 €

2,99 € ARK: Dinosaur Discovery : 9,99 € 2,49 €

2,49 € DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom : à partir de 14,99 €*

Persona 3 Portable & Persona 4 Golden Bundle : 38,99 € 25,34 €

25,34 € Sonic Forces : 39,99 € 7,99 €

7,99 € Alex Kidd in Miracle World DX : 19,99 € 5,99 €

5,99 € Harvest Moon: Lumière d'espoir Edition Spéciale : 39,99 € 5,99 €

5,99 € Worms W.M.D : 29,99 € 5,99 €

5,99 € Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX : 14,99 € 7,49 €

7,49 € Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter : 29,99 € 8,99 €

8,99 € Windbound : 19,99 € 2,99 €

2,99 € LEGO Harry Potter™ Collection 39,99 € 10,79 €

10,79 € LEGO Worlds 29,99 € 4,79 €

4,79 € WRC 9 FIA World Rally Championship : 49,99 € 4,99 €

4,99 € NAMCO MUSEUM ARCADE PAC : 39,99 € 7,99 €

7,99 € Torchlight III : 39,99 € 4,99 €

4,99 € Overcooked! All You Can Eat : 39,99 € 15,99 €

15,99 € Decay of Logos : 19,99 € 2,99 €

2,99 € Jurassic World Aftermath Collection : 29,99 € 14,99 €

14,99 € Severed : 14,99 € 3,74€

3,74€ Maman a caché mon jeu ! 2 : 4,99 € 2,99 €

,

Il n'est pas en promo mais ce jeu est génial

Strange Horticulture : 13,49€

,

Je ne connais pas ces titres mais ils ne sont pas cher

Shu : 8,49 € 0,99 €

0,99 € Ghost Parade 39,99 € 3,99 €

3,99 € The Blind Prophet : 24,99 € 1,99 €

1,99 € The Unicorn Princess : 34,99 € 3,49 €

3,49 € Fracter : 5,99 € 2,26 €

2,26 € Encodya : 29,99 € 2,99 €

2,99 € Sky Games : 12,99 € 1,29 €

1,29 € Last Mage Survivors : 9,99 € 0,99 €

0,99 € Ash of Gods: Redemption : 19,99 € 2,99 €

2,99 € Behind The Screen : 8 ,99 € 1,79 €

1,79 € Amnesia: Collection : 27,99 € 2,79 €

2,79 € Evergate : 9,99 € 1,49 €

1,49 € Animal Farm Parking : 19,99 € 1,99 €

1,99 € Farm Tycoon : 19,99 € 0,99 €

0,99 € The Innsmouth Case : 14,99 € 1,49 €

1,49 € A Juggler's Tale : 14,99 € 2,99 €

2,99 € UnderDungeon : 13,99 € 1,99 €

1,99 € Ord. : 4,99 € 1,99 €

1,99 € My Hidden Things : 5,99€ 1,73€

,

Vite ! ce sera bientôt "gratuit" !

Disney Speedstorm - Standard Founder’s Pack : 29,99 € 20,99 €

,

J'ai cru que c'était un jeu sur Kermit

Potion Permit : 19,99 € 13,99 €

,

Au pire, il y a une démo

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Edition : 59,99 € 9,59 €

9,59 € The Lightbringer : 14,99 € 3,74 € demo

Harvest Moon: Mad Dash : 19,99 € 2,99 €

2,99 € SD Gundam Battle Alliance : 59,99 € 20,99 €

20,99 € Quest Hunter : 29,99 € 5,99 €

5,99 € Torchlight II : 19,99 € 4,99 €

4,99 € PICROSS S8 : 9,99 € 7,99 €

7,99 € PICROSS X : PICBITS VS UZBOROSS : 19,99 € 15,99 €

15,99 € PICROSS S MEGA DRIVE & Master System edition : 9,99 € 7,99 €

7,99 € 9 Monkeys of Shaolin : 19,99 € 2,99 €

2,99 € Children of Morta : 21,99 € 5,49 €

5,49 € DRAGON QUEST TREASURES : 59,99 € 35,99 €

35,99 € Spiritfarer: Farewell Edition : 24,99 € 6,24 €

6,24 € Gal Guardians: Demon Purge : 23,99 € 19,19 €

,

J'avais oublié que c'était sur Switch

Darksiders Genesis : 39,99 € 11,99 €

11,99 € Team Sonic Racing : 39,99 € 11,99 €

11,99 € Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry 39,99 € 3,99 €

3,99 € Blair Witch : 29,99 € 7,49 €

7,49 € Scribblenauts: Showdown : 39,99 € 3,99 €

3,99 € Disney Magical World 2: Enchanted Edition : 4 9,99 € 19,99 €

19,99 € Disney TSUM TSUM FESTIVAL: 4 9,99 € 19,99 €

19,99 € Ninjala : gratuit

,

Faut pas avoir honte. On a le droit d'acheter ce qu'on veut

Eroblast: Waifu Dating Sim : 14,99€ 9,99€

9,99€ Yum Yum Cookstar : 39,99 € 7,99 €

7,99 € EA SPORTS FIFA 23 Nintendo Switch™ Édition Essentielle : 39,99 € 9,99 €

9,99 € Hentai vs. Evil : 9,99 € 3,99 €

3,99 € Puzzle Boys : 9,99 € 0,99 €

0,99 € Hello Kitty Kruisers With Sanrio Friends : 24,99 € 3,74 €

3,74 € Panty Party : 14,59 € 2,91 €

,

Pour finir, un vrai jeu de Q à ne pas rater