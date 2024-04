"Vous allez regretter d'avoir publié un jeu aussi merdique"! - L'auteur des menaces de morts qui avaient entraîné l'annulation du Nintendo LIVE 2024, inculpé au Japon

Souvenez-vous, en fin d'année dernière , Nintendo a annoncé l'annulation de l'évènement annuel Nintendo LIVE 2024 prévu pour le week-end du 21 janvier 2024 à Tokyo, suite à des menaces de mort répétées. Cette annulation avait, en outre, entrainé de facto le report de la finale nationale de Splatoon Koshien 2023 ainsi que les championnats du monde 2024 de Splatoon 3 et de Mario Kart 8 Deluxe.

Depuis, un homme a été arrêté et inculpé au Japon, et on en sait un peu plus sur les menaces de mort qu'il aurait proféré.

Agé de 27 ans , cet employé de la ville d'Hitachi (préfecture d'Ibaraki) n'aurait, à priori, pas apprécié un jeu publié par Nintendo et aurait ainsi envoyé près de 39 messages menaçants entre le 22 août et le 29 novembre 2023 via le formulaire de demande de renseignements du site officiel de Nintendo du genre "Je vais vous faire regretter d'avoir publié un jeu aussi merdique" ou encore "Je vais tuer toutes les personnes impliquées" dans ce jeu !

Le mois dernier , cet homme a été inculpé par le parquet du district de Kyoto pour menaces de mort, entrave à l'activité commerciale de Nintendo en utilisant la force et pour avoir forcé l'annulation d'un événement de jeu.

