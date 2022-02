Nintendo annonce le Festival de février sur l'eShop - Plus de 1000 jeux en promotion dès jeudi sur Nintendo Switch

Attention ! Si vous avez la carte bleue qui vous démange et qu'un jeu vous fait de l'œil sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch, on vous conseille de patienter un peu. En effet, Nintendo vient d'annoncer une nouvelle vague de promotion qui devrait concerner plus de 1000 jeux dont certains verront leur prix baisser de 75%. Avouez que ce serait rageant d'acheter un jeu aujourd'hui pourvoir son prix baisser de façon spectaculaire trois jours plus tard . En même temps, il y a des promotions pratiquement tout le temps sur l'eShop même si cela concerne souvent d'obscure petits jeux... mais c'est aussi comme cela que l'on peut découvrir de super titres. En ce moment il y a quand même :

Jump Force : Deluxe Edition : 9,99€ 49,99€ (jusqu'à 20h...)

: 9,99€ (jusqu'à 20h...) Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry : 3,99€ 39,99€

Asterix & Obélix XXL 2 : 4,49€ 14,99€

Flashback : 1,49€ 14,99€

Trine Enchanted Edition 3,74€ 14,99€

Urban Flow : 0,99€ 14,99€

Super Chariot : 1,49€ 14,99€

Réussir le Code de La Route - Nouvelle Edition : 5,99€ 29,99€

Il y a évidemment d'autres titres (voir sur l'eShop) mais jeudi 10 février à 15h (heure de Paris) cela devrait être beaucoup plus intéressant... En tout cas on l'espère ! Evidemment on vous fera une petite sélection pour vous aider à vous y retrouver. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Faites des économies sur plus de 1 000 jeux Nintendo Switch avec notre Festival de février qui démarre ce jeudi à 15:00 ! Ajoutez cette page à vos favoris et revenez jeudi pour en savoir plus : https://bit.ly/34qOhFT

Source : Nintendo