[Rumeur] Un nouveau dock pour la Nintendo Switch prenant en charge l'affichage 4K ?

C'est une rumeur qui nous vient d'un datamineur du nom de SciresM qui sur le forum RestEra détaille les informations qu'il aurait trouvé dans le code de la console et qui semble confirmer l'arrivée d'un nouveau modèle de Nintendo Switch, qu'on l'appelle "Pro", "New" ou "Super". Son nom de code actuellement serait "Aula" et utiliserait un Soc Mariko et aurait une prise en charge 4K. La nouvelle console fonctionnerait en mode télé mais aussi en mode portable.

Alors à ce stade, même le datamineur explique qu'il peut se tromper mais ce qui est étonnant, c'est qu'il évoque un nouveau dock qui prendrait en charge " le firmware d'une puce Realtek qui se présente également comme un SoC multimédia 4K UHD" laissant penser que la connexion 4K se ferait via une nouvelle station d'accueil. Ainsi cela permettrait peut-être de booster les capacités et la résolution de la Switch standard en mode télé..

Retrouvez la traduction Google des posts de SciresM ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Nintendo travaille actuellement sur un nouveau modèle avec des éléments d'affichage améliorés et ce depuis environ 1,5 à 2 ans. Personnellement, je pense que c'est 4K étant donné les signes que je vois dans le firmware, mais ce n'est pas encore confirmé et pourrait être faux. Le nouveau matériel porte le nom de code Aula, il utilise un SoC Mariko. Il y a un tas de références à cela dans le code (l'atmosphère prend déjà en charge le nouvel affichage en théorie). La tablette elle-même a définitivement un écran amélioré, je ne sais pas si c'est 4K. Aula prend en charge le firmware d'une puce Realtek qui se présente également comme un «SoC multimédia 4K UHD», d'où ma conviction que c'est 4K. Cette puce peut se trouver à l'intérieur d'un nouveau dock et non à l'intérieur de la tablette, cependant, il n'y a pas encore moyen de savoir à partir du code du micrologiciel. Aula prend explicitement en charge le mode portable. Ce n'est pas seulement ancré; c'est calcio, qui semble être pour interne uniquement / ne jamais libérer puisque Calcio n'a pas de fente pour carte de jeu et pas de batterie. Vous pouvez vérifier le code d'affichage du module système de démarrage si vous êtes curieux. Le nouvel écran ne prend pas en charge la gestion de l'alimentation pwm, il a son propre bs spécifique au fournisseur que j'ai dû faire de l'ingénierie inverse et mettre en œuvre il y a un mois ou deux. Mariko a * sensiblement * un meilleur refroidissement et une meilleure autonomie de la batterie. C'est un véritable repli sur la génération d'origine. Ma meilleure supposition (pure spéculation, aucune indication du micrologiciel n'est le cas) est que s'ils ont besoin de performances supplémentaires, ils le pousseront à des fréquences d'horloge plus élevées à tous les niveaux. Mais oui, je suppose que les jeux seront comme les jeux «DSi améliorés», ou comment certains jeux ont bénéficié de PS4 Pro malgré le fait qu'ils travaillent sur PS4. Vérifié mes discussions précédentes avec hexkyz, l'affichage de la tablette mis à niveau est un écran OLED. Probablement pas une résolution plus élevée sur la tablette elle-même, donc je suppose que la puce realtek 4k est plus susceptible d'être une nouvelle station d'accueil que je ne le pensais. Nous sommes dans le domaine de la spéculation. Aula a un nouveau GPIO que redbox n'est pas lié à la prise en charge de cela, donc je suppose que les unités redbox ne prendront pas en charge la nouvelle chose.

Voir aussi :

Source : Resetera